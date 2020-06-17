即巿股評 港股直擊

IMF話全球經濟收縮趨勢遠較預期嚴重，加上鮑爺隔晚亦曾撥冷水，警告美國經濟復甦嘅強度及時間均持續面臨「重大不確定性」，美股隔晚表現反覆。不過鮑爺都有補飛，話衰退問題可能已經見底，美國零售數據表現亮麗，美股隔晚三大指數上升。

不過港股噚日急升過後，今早升勢未能持續，恒指高開19點後，曾升120點，見半日高位24464點，但始終未能挑戰10日線，其後掉頭向下跌148點，見24195點半日低位，收復大部份失地。恒指中午報收24337點，跌近7點；國指則報收9853點，跌13點。暫時港股喺24300水平好淡爭持。

藍籌股乏善可陳，騰訊(00700)先高後低，盤仲曾重上450元樓上，中午報收448.2元，倒跌六粒神。另一強勢股港交所(00388)始終未能突破300元，半日微跌0.5%，報收294.2元。但友邦(01299)則升1.3%，叫做幫手撐住個市。

今日都係炒股唔炒市，全球鬥快推出疫苗，國藥(01099)同系公司，推出疫苗臨床試驗，股價半日急升逾一成，中午報收11.3%。兩件藍籌藥股中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升3.3%及2.4%，藍籌之中升幅最大。其他醫藥股普遍向上，升幅閒閒地超過5%。

至於因為華為有機會喺美國5G市場解禁而炒起嘅手設股，今日見回吐，講真手設股已經唔再屬於強勢股，亦唔係新經濟股，只係工業股，高追有伏，好易自食其果。物管股亦已由強轉弱，尤其唔少物管股先後批股集資，令呢個板塊蒙上陰影，加上物管股普遍估值唔平，暫時物管股都係少沾手為妙。

科網股個別發展，再強嘅股亦要抖氣，美團(03690)連日創新高，今早再創175.9元新高，半日倒跌1.2元，暫仍企170元，雖然美團已升至有啲高處不勝寒，但點睇隻股仍然喺升勢之中，有貨可以繼續坐，無貨咪自作聰明走去做淡，連番穿頂嘅強勢股難以估頂，加上無蟹貨障礙， 股價一挾唔識返轉頭，淡友好易挾死。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)