港股直擊 即巿股評

美股連升三日，隔晚道指再飆逾五百點，但IMF表示，全球經濟收縮趨勢遠較預期嚴重，港股高開低走，中午微跌收市。

恒指今早高開19點，報24363，早段短暫下跌後回升，一度升120點，高見24464，但沽盤湧現，大市掉頭下跌148點，低見24195，隨後收復大部分失地，中午收造24337，跌6點或0.03%；國指半日收造9853，跌13點或0.14%，大市成交561.43億元。

國際貨幣基金組織(IMF)4月時預料，今年全球經濟可能收縮3%；首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)最新表示，經濟收縮幅度比之前預期的情況更差。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)下滑0.1%；滙控(00005)及港交所(00388各微跌0.5%；但友邦(01299)升1.3%；中石油(00857)升1.5%。

焦點板塊

醫藥股：續受追捧，中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升3.3%和2.4%，為升幅頭兩位最大藍籌；國藥(01099)同系公司，推出新冠疫苗臨床試驗，中午勁升11.3%；復宏漢霖(02696)飆6.9%；華潤醫療(01515)彈升5.7%；啟明醫療(02500)急揚5.6%；復星醫藥(02196)漲5.1%。

手機股：傳iPhone 12將不贈送耳機，以刺激AirPods銷量，手機股今早偏軟。舜宇(02382)跌2.6%，為表現最差藍籌，瑞聲(02018)下滑1.7%；通達(00698)挫3.3%；丘鈦(01478)下滑1.4%；信利(00732)跌1.3%；小米(01810)也挫3.1%。

物管股：表現亦弱，彩生活(01778)急插7.5%；永升(01995)跌1.9%；雅生活(03319)下滑1.6%；中海物業(02669)跌1.8%；奧園健康(03662)跌2%；碧桂園服務(06098)跌1%。

焦點股份

大家樂(00341)：食肆限聚令取消，半日飆5.7%；連帶大快活(00052)及太興(06811)也分別升2.5%和1.5%。

山東黃金(01787)：遭巴里克黃金公司(Barrick Gold)減持，中午挫4.5%，成交有19.16億元。

保利協鑫(03800)：折讓17%配售新股，中午急插8.2%。

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