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【異動股】多位管理層換血 重鋼曾炒高近7%

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重鋼(01053)多位管理層辭任，同時建議委任多位新董事，股價今早逆市攀升，一度高見0.8元，抽高6.7%，新造0.78元，仍漲4%，成交金額466萬元。

集團公布，6月15日收到董事長周竹平、董事李永祥、王力、張朔共提交的書面辭職報告，，由於工作調整，周竹平辭去董事長職務，同時李永祥、王力、張朔共分別辭去董事及其他職務。

同時集團建議委任張錦剛、劉建榮、鄒安及周平為第八屆董事會董事候選人。

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