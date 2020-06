即巿股評 港股直擊

周一(15日)美股先急挫後倒升,道指低開335點,早段最多下跌762點,然後反覆回升至25891高位,收報25763,升157點或0.62%;標普500指數和納指亦分別錄得0.83%和1.43%升幅。

美股即日拗腰回升,全靠聯儲局宣布,16日開始根據局方新設的指數(create a corporate bond portfolio that is based on a broad, diversified market index of US corporate bonds),在二級市場買入不超過5年到期的企業債券,為建立一個基於多元化的指數,均衡覆蓋二級市場所有債券品種的企債資產組合;加上啓動中小企放貸計劃,聯儲局將向市場注入多達8000億美元流動性。至於購買企債以及中小企放貸計劃,都是聯儲局為應對新冠肺炎疫情爆發的救市措施。

今年3月23日,聯儲局公布「二級市場企業信貸計劃」(Secondary Market Corporate Credit Facility,SMCCF),規模最高可達7500億美元,個別企業債券截至22日、在SMCCF公布前只要仍屬投資評級,即使日後降至圾垃級別,聯儲局(在沒有其他選擇的情況下)也會購買。約一個月前,聯儲局已通過SMCCF累積買入約55億美元的企債交易所買賣基金(ETFs),現將購買企債規模擴展至2500億美元。

聯儲局突然宣布全面啓動SMCCF,一方面是實踐6月10日FOMC議息聲明以及主席鮑威爾多次公開表示,動用一切工具全力抗疫救市的承諾。更重要是上周四(11日)美股高開後愈跌愈深,道指尾市更曾輕微跌逾7%,若不是臨近收市,又或者指數只是「閃崩」,已經觸動停市15分鐘的熔斷機制。

湊巧的是,聯儲局的資產負債表規模由5月12日的6.934萬億美元,按周累增至7.037萬億、7.097萬億、7.165萬億,而截至6月9日的一周,僅增加了約30億至7.168萬億美元。看來,華爾街11日的小股災是聯儲局QE步伐顯著放慢所致,所謂憂慮爆發第二波疫情等等相當牽強的「解釋」。

姑勿論鮑威爾宣布啓動SMCCF,是否為了今明兩天(16及17日)出席國會聽證時,就日前美股暴跌好有個交代,總之,QE新招一出手,美股隨即扭轉跌勢,聯儲局或鮑威爾真可稱為「淡友煞星」。

受隔晚美股表現刺激,周二恒指裂口高開542點,全日在24302和24534點的區間爭持,收報24344,升567點或2.38%;雖然10天線(24524點)得而復失,但已大幅升穿20天和50天線。

恒指收復前日的失地有凸,老徐的24000點short put全取354點期權金的機會(見15日「搏拳實錄」)提升。不過,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數,自6月10日於65.5%見頂後,到周一已回落了11.9個百分點,在買盤持續減少的情況下,老徐考慮揀24600點、以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂附近水平short call做對沖。

老徐