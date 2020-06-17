港股直擊 即巿股評

美股三大指數連升三日，道指收市升526點或2%報26289。亞太股市今早個別發展。港股昨日彈逾五百點後，今早好淡爭持。

恒指高開19點，報24363，曾倒跌104點，低見24239點後拗腰回升，暫時見最多升120點，報24464，暫受制10天線(約24533點)。截至10時1分，恒指跌10點，報24333。

國企指數跌12點，報9855。

內地股市窄幅偏軟，上證指數現報2928，跌3點或0.12%。

道指期貨最新報26085，跌108點或0.41%。

騰訊(00700)今早高見453.6元，最新倒跌0.1%，報448.2元。

友邦(01299)升1.3%，報71.6元，暫為表現最好之重磅藍籌。

美團(03690)今早曾升2.3%，報175.9元，再創上市新高，最新升0.9%，報173.5元。

阿里(09988)升1.6%；小米(01810)則跌2.6%。

醫藥股仍為表現最好板塊，石藥(01093)及中生製藥(01177)均升2.4%，暫為表現最好藍籌；三生製藥(01530)升6%；國藥(01099)升一成。

會德豐(00020)股價昨日升4.5%，其後公布大比數通過私有化，最新升1.8%。

山東黃金(01787)配股上板涉逾16億，每股作價20.5元，較昨日收市價折讓7%，股價曾挫半成。

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