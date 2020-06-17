保利協鑫(03800)折讓17%配股，今早顯著受壓，最低見過0.22元，插10.2%，新造0.222元，仍挫9.4%，成交金額1770萬元。
集團公布，以每股配售價0.203元，配售最多13億股新股，集資額約2.64億元。
配售股份佔該公司經擴大後股本約6.15%；配售價較該股今日收市價0.245元，折讓約17.14%。
集資所得淨額擬用於償還現有借款及作一般企業用途。
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