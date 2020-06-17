港股直擊 即巿股評

美股三大指數連升三日，不過港股ADR預示今早恒指未能高開，「黑期」今早亦跌近百點，在24270點附近。

美國五月份零售銷售創有紀錄以來最大按月升幅，刺激大市氣氛，道指升幅一度擴大至847點，不過其後聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦仍然存在很大不確定性，道指升幅曾經收窄至只有48點，其後升幅再度擴大。道指收市報26289點，升526點或2.04%；標普500指數收報3124點，升58點或1.9%；納指收報9896點，升170點或1.75%。

本港第二上市的內地科技股，於美國的ADS造價個別發展，但普遍都高於本港上日收市。阿里巴巴(09988)ADS報222.62美元，升幅2.57%，相當於較本港普通股上日收市價，高出百分之1.1%；網易(09999)收報412.66美元，跌0.13%，相當於較本港上日收市價低1.3%。至於將會在星期四掛牌的京東(09618)，收報60.98美元，升1.47美元或2.4%，相當於本港每股普通通股約236.3元，較招股價定價226元，高出4.5%。

英國牛津大學的研究人員昨日發表初步研究結果，首次發現類固醇藥物地塞米松(dexamethasone)，對需使用呼吸機的新冠肺炎重症患者具有療效，能將死亡率降低35%，對病情較輕、需接受供氧治療患者而言，亦可降低20%死亡率。

中印40多年來最嚴重邊境衝突升級，雙方各有傷亡，印度確認20名印軍士兵死亡。北韓將南北韓聯絡辦公室炸毀，北韓人民軍擬進駐兩國非軍事區。

ADR港股比例指數報24292，較周二恒指收市低52點或0.21%。恒指昨日最多曾飆757點，高見24534，惟未能成功企穩十天線(24524點)，收造24344，升567點或2.39%，新經濟股表現突出，美團(03690)創新高，市值破萬億。

港元滙價再度偏強，在紐約市場尾段觸發7.75兌一美元強方兌換保證，金管局承接美元並沽出22.32億港元。本港銀行體系結餘將增加至1257.6億港元，金額為2018年5月以來最大。

焦點股份

山東黃金(01787)：據銷售文件披露，山東黃金股東巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp)以每股20.35元至21元，配售該公司7926.88萬股，套現16.13億至16.65億元。每股作價較昨日收市價22.05元，折讓4.8%至7.7%。

保利協鑫能源(03800)：公布以每股配售價0.203元，配售最多13億股新股，集資額約2.64億元；配售價較該股昨日收市價0.245元，折讓約17.14%。

東方表行(00398)：發盈警，預期截至三月底止年度純利下跌超過兩成。

會德豐(00020)：公布昨日在法院會議上，約99.2%出席股東投票贊成私有化協議，僅0.56%股份持有人投票反對，預期股份於聯交所的上市地位將於7月27日撤銷。預期最後交易日為本周四(18日)。