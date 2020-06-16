即巿股評 港股直擊

美股周一(15日)上演絕地反擊，道指再現單日千點波幅，初段曾瀉762點，受聯儲局公布周二開始透過「二級市場企業信貸機制」(SMCCF)購買企業債券刺激，道指一度倒升286點，最終漲157點，以25763點收市。

外圍造好，加上據報總統特朗普準備提出1萬億美元基建刺激經濟方案，且中美緊張關係似有轉機，連跌4個交易日的恒生指數昨天急飆567點，雖然收復周一失地，但仍受制10天線。港股自3月崩盤後由谷底反彈不足20%，相信部分原因是恒指成份股中傳統產業比重偏高。然而，中概股回歸勢令恒指洗牌，納入更多前景獲看好的科技企業，「升級」在望。

新冠肺炎疫情，為全球帶來翻天覆地的變化，政治經濟層面角力尚在發酵，市民各種社交距離措施也改寫了生活模式，促使新經濟企業加倍受到青睞，科企與傳統產業公司的估值亦愈趨兩極化。

恒指成份股仍是舊經濟主導，「股王」騰訊(00700)佔藍籌比重略高於多隻巨型金融股，並接近整個地產分類股份總和，惟已達上限10%，即使股價再強勢未必可抵消金融和地產板塊乏善足陳的影響。

附【圖】所見，恒生互聯網科技指數自去年12月納入阿里巴巴(09988)以來，一直跑贏恒指，該指數成份股除騰訊及阿里外，亦包括小米(01810)和美團點評(03690)，因此較能反映本港掛牌新經濟股的表現，其勢頭雖然不如納斯特指數般於熊轉牛再破頂，但由低位計最多曾彈升超過30%，比恒指漲幅高出逾10個百分點。可以想像，若恒指加入這批股份，整體價值將獲得重估，並成為更具代表性的指數。

阿里等已符合條件晉身藍籌行列。恒生指數公司在5月決定容許同股不同權及第二上市公司納入成份股，以市值和交投計，8月季度檢討時或加入阿里、美團與小米，儘管它們各佔比重不逾5%，由於據悉無意增加藍籌數目，多隻股份將被剔出，再考慮科企的樂觀前景，此消彼長下，相信恒指有望擺脫傳統經濟股的枷鎖，重新估值。

恒指擴大科技股比重陸續有來。Jefferies報告預期，恒指放寬「染藍」條件，在18個月內可吸引31家美國中概股「移民」香港第二上市，有機會帶動約4.34萬億元資金流入。另一方面個別中資巨企逐步晉身成份股，恒指漸漸演變成一隻「中國指數」。事實上，多年來海量內地企業南下掛牌，香港上市公司收入來自本地及境外的比重相對已每況愈下，大市早就「染紅」，未來則更上層樓。

必須留意的是，中概股確有助恒指提升估值，惟期望不宜太高。阿里固然獨一無二，與網易(09999)或京東(09618)規模同級者也寥寥可數，中概股效應料持續遞減。此外，中概股回歸前已有一輪炒作，也限制其潛在上漲幅度。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容