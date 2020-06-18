即巿股評 港股直擊

相信今年多數交易員都會有一種體會。

那就是動能交易越來越主導市場。

無論是任何時間級別，日線周線月線以至小至分時都出現了非常強的動能傾向。

我這裏尤其指美股，而美股是世界上成交最活躍和龐大的市場。

從疫情時代，走向後疫情時代，對世界經濟的衝擊以及美國聯儲局再度開啓印鈔機無限印鈔。

市場流動性非常充足，又得益於程式交易的發展。

凡程式交易，揭開其神秘面紗，最核心就是動能交易。

也就是說和87年股災時並沒有本質區別，只不過變得比以前更聰明而已。

就如周一，白天恒指期貨，跌破重要支持後我發信息呼籲「重要支持已被打破，趨勢向下」，之後指數迅速大跌

然而到了晚上，標普開盤之後，大量巨資入場買入，數額十分驚人。

當時從2970開始發動買入攻勢，一直持續到今晚執筆已經來到3150水平。

可見動能交易的威力，在多方資金共振下，方向來得更加快和具有持續性。

當我們意識到市場的轉變時，就要優化和改變去適應市場。

這並不是放棄原有的三大要素，時間價格形態，而是加入一個輔助性因素-「市場動能」。

三大要素是靜態的，但市場動能卻是動態的。靜態的因素不會因市場變化而改變，通常只會有一個價格或者時間來判斷「失效」。

動態因素可以讓我們一直都跟隨市場主要趨勢，並且第一時間察覺到市場的變化。

又以周一晚爲例，白天各方資金流出，形勢惡劣，美股開盤前稍作企穩，等候美股開盤後馬上決定了反轉的方向。

該動能因素我再總結為以價格為指標，那就十分簡單好用。

例如，24000樓上造好，24000樓下造淡，非常簡單直接，而且亦能夠以此來定止損價。

研究分析的時候盡可能考慮最多的因素，來到實際交易時，我希望把考慮因素減少到最少，這樣操作就穩定得多了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。