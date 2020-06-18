即巿股評 港股直擊

雖然憂慮全球出現第二波疫情，但美股周一（16日）仍拗腰倒升，多得兩個重要的利好消息，包括：（一）聯儲局正式兌現早前的承諾，啟動在二級市場吸納公司債券，即是那些因信貸評級被下調而從投資級別淪為垃級債券級別的「墮落天使」（Fallen Angel）；（二）總統特朗普打算推出近萬億美元的基建提案，以推動經濟復甦。

去到亞洲時段，雖然先後傳來炮火聲，包括北韓炸毀南韓位於開城的聯絡辦事處，及三名印度士兵在中印邊境對峙中被中國軍隊擊斃。不過，亞太區股市幾乎一面倒向上，執筆時美期及外匯市場亦未見異樣，反映好友目前仍控制大局。無疑，市況能夠迅速回升，但是在新聞主導的情況下，縱使理論上是形勢一片大好，也不能排除市場情緒有隨時逆轉的可能。因此，適當地獲利回吐，保留部份利潤，才可以提高在逆市時守住核心持股的能力。

事實上，要在動盪的市況之下維持正回報確實並不容易。即使強如對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio），旗下基金規模從2月底的1630億美元銳減250億，至4月底的1380億美元。據彭博的數據顯示，單是3月至4月期間，其管理資產就縮水了約15％。旗下風險平價基金（Risk Parity Fund）雖然聲稱是全天候（all weather）的策略，但事實證明多精密的計算都一樣有「罩門」。

對於絕大部份人來說，投資是一場非常考驗意志的長跑比賽，故不宜要求每鋪都可以贏到最盡，更要留心不要被勝利沖昏頭腦。筆者上周在另一專欄指出港股回吐並非玩完，抱持的信念不過是有不少「中概股」要排隊回歸香港第二上市，市況理應不會輕易一瀉如注。當然，如非沿途在進退之間不斷調整組合，在逆境之下就未必能夠容易抵住壓力。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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