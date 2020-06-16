港股直擊 即巿股評

港股連跌四日後，隔晚美股急插後倒升，加上特朗普政府或推近萬億美元基建，以推動經濟復甦，恒指全日勁彈567點，但成交縮10.5%至1146.26億元。

北水流入放慢，由上日22.49億元，減至今日的20.25億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

創新高兼市值破一萬億元的美團(03690)，全日錄9.23億元淨買，為今日北水淨入最多個股；其次為中芯(00981)，全日有3.29億元淨入。

騰訊(00700)與小米(01810)全日分別有2.25億和4317萬元淨買；微盟(02013)則有1696萬元淨入；金山軟件(03888)也有944萬元淨買；但中興(00763)全日有2956萬元淨沽。

此外，建行(00939)及飛鶴(06186)全日有2.54和2.37億元淨入；安踏(02020)有4104萬元淨買；但融創(01918)與申洲(02313)分別1.39和1.23億元淨沽，為今日最多淨走個股。

藥股中生製藥(01177)全日有796萬元淨入；微創(00853)則有643萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、美團、飛鶴、中生製藥、建行、小米、融創、金軟及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、中興、美團、飛鶴、微創、微盟、小米、申洲及中生製藥。