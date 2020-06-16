重要通告 港股直擊

證監會提醒，陽光100控股(02608)股權高度集中。

證監會指出，該公司於5月29日，有16名股東合共持有4.52億股，相當於該公司已發行股份17.72%。連同由3名主要股東及董事會主席兼執行董事所持有的20.22億股(佔已發行股份79.23%)，相當於該公司已發行股本總額96.95%。因此，僅3.05%股份由其他投資者持有。

鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司股價亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。