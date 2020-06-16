港股直擊 即巿股評

隔晚美股急插後倒升，加上特朗普政府或推近萬億美元基建，以推動經濟復甦，道指期貨今早曾抽升，港股連跌四日後，一度勁彈逾七百點，惟仍受制十天線(現處24524點)。

恒指高開541點，報24318，之後傳出美國或推萬億基建，道指期貨抽升，連帶港股亦炒上，最多曾飆757點，高見24534，惟未能成功企穩十天線，午後報道指北韓炸毀開城工業園兩韓聯絡辦公室，拖累恒指升幅收窄，最終恒指全日收造24344，升567點或2.39%；國企指數則揚211點或2.2%，報9867點。

大市全日成交1146.26億元，比上日1280.21億元，少10.5%。

全日大市上升比例70%，下跌比例為30%。

即月期指收市升653點或2.76%，報24355，高水11點，成交12.66萬張。

外電引述知情人士透露，特朗普政府正準備一項近1萬億美元的基礎設施提案，以推動經濟復甦。

南韓統一部表示，北韓將位於北韓邊境開城工業園的兩韓聯絡辦公室炸毀。韓聯社報道，開城工業園下午傳來一聲爆炸巨響及傳出煙霧。

道指期貨今早亞洲時段曾飆542點，高見26217，之後升勢放緩，最新造26095，仍升420點或1.64%；標指與納指期貨分別升1.13和1.1%。

藍籌股全線造好，騰訊(00700)主席馬化騰再減持，全日仍揚3.5%；滙控(00005)漲2.5%；友邦(01299)升2.1%；美或推基建刺激經濟，電動工具股創科(00669)飆5.5%：港交所(00388)升2.9%；旺旺(00151)截至3月底止財年多賺5%，連特別息派3.52美仙，全日炒高8.7%，為升幅最大藍籌股。

焦點板塊

手機5G股：美國容許當地企業與華為商討制定5G標準，5G手機股標青。連跌五日的中興(00763)，收市勁彈15.3%；京信通信(02342)揚3.6%； 鐵塔(00788)漲2.7%；中通服(00552)漲3.8%；摩比(00947)彈升6.7%；華為概念的中軟國際(00354)，勁漲8.3%；手機設備股舜宇(02382)飆8.1%；瑞聲(02018)漲5.2%；比亞迪電子(00285)勁飆9%；晶片股中芯(00981)炒高11.9%；ASM(00522)也揚4.9%。

科網股：持續強勢。阿里巴巴(09988)漲3.1%；美團(03690)盤中又創新高，最高曾見172.5元，收市勁升7.8%，為上市後市值首破萬億元大關；小米(01810)漲3.5%；同系金山軟件(03888)揚5.6%，更錄六連升；網易(09999)漲3.7%；微盟(02013)漲4.2%；金蝶(00268)揚5.3%；中手游(00302)勁升10.7%；友誼時光(06820)也飆8%。

生科股：續受追捧，百濟神州(06160)勁升10.6%；復宏漢霖(02696)炒高14.8%；亞盛醫藥(06855)大升7.4%；康希諾(06185)飆6.7%；康哲藥業(00867)彈升7%；綠葉製藥(02186)獲麥格理升評級及目標價，全日急揚7.2%。

焦點股份

恒大健康(00708)：強勢未改，全日大升22.1%，錄四連升。集團早前宣布，旗下附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

易鑫(02858)：今早復牌，全日升3.7%。由於母公司易車，獲騰訊財團提私有化，故提出無條件強制性現金要約，每股作價1.9088元，較停牌收報1.9元溢價約0.46%。買方有意維持易鑫的上市地位。

會德豐(00020)：舉行法院會議及股東大會，並就私有化建議進行表決，全日升4.5%；九置(01997)飆5.2%；九倉(00004)揚4.4%。

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