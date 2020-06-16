即巿股評 港股直擊

美股隔晚又無事發生喇，上周五嘅跌市恐怖情緒未見蔓延，聯儲局都夠晒屈機，上星期議息會議先唱淡經濟前景，隔晚又話擴大刺激措施，將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別企業債，美股先低後高，更倒升收市。再加埋侵侵話考慮再推一萬億美元基建刺激經濟，完全抵銷咗市場對經濟前景及疫情第二波爆發嘅負面情緒，道指期貨喺亞洲時段再爆升多一段。

港股亦裂口高開541點，其後升幅擴大至最多升757點，見半日高位24534點，幾乎收復10日線(24538)，其後升幅收窄，半日報收24478點，升701；國指則報收9915點，升259點。港股何止收復昨日失地，更成功回補上周五下跌裂口，重上24400水平。

雖然馬化騰上周四度減持股份，套現近43億元，但騰訊噚日回一回，今日又回復升勢，重上450元水平，半日升近4%，為恒指貢獻96點。AMTX四隻股今日都好精神，阿里巴巴(09988)及小米(01810)齊齊升逾3%，美團(03690)更升近6%，差少少已及萬億市值。

藍籌重磅股全面做好，不過點計條數，仲係新經濟股跑贏好多條街，阿Man一直強調要貪新忘舊，喺呢半年以嚟，無論任何情形下嘅市況都啱用。傳統股今日反彈再勁都好，一拍埋新經濟股，表現相形見拙，噚日阿Man推介嘅一對醫網孖寶，平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)，雖然噚日高開低走，但今日又再重拾升勢。半新股沛嘉醫療(09996)果然再創新高，話明穿頂唔估頂，不妨擺個止賺位喺31.5元再坐一會。

有外媒報道，美國商務部長羅斯證實，政府已批准修改規定，允許美企與華為合作制訂5G網絡標準，正等待華府發布《聯邦公報》，之前因為擔心美國制裁嘅華為嘅5G股全部翻生，手設股同5G概念股普遍錄得3%以上升幅。中興(00763)半日更升逾一成。不過阿Man唔多願高追中興，美國嘅嘢五時花六時變，今日好地地，明日可以變臉唔認人，加上中興現價已逼近阻力位，呢啲位再追真係有戒心。

反而今日不如睇睇啲軟件股，龍頭金山軟件(03888) 吽咗一段時間，噚日逆市上升，今日再突破升穿28元企穩，呢轉又睇下可唔可以破頂升穿30元。集團下半年仍有新遊戲推出，利好收入表現。WFH成為新常態，市場對雲服務有額外需求，軟件商受惠行業數碼化加速，金山軟件前景可睇高一線。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)