即巿股評 港股直擊

明明噚晚9點半過啲見道指跌逾700點，失守25000點；今朝早起身開電視，見到下面行走字碌到去道指時，見到係綠色字(都無理到升幾多)，再望望右下角個日經，升500幾點，都估到市場所謂擔心第二波新冠肺炎爆發，不消兩個會回，就已經將消息全部消化晒。

今朝巴士又係塞到爆，喺巴士上悶悶地影咗張相Send比我老媽，然後兩母女又展開無聊嘅對話。傾傾下望望電話頂，恒指已經做完U盤，開報24318點，升542點，即係話熊證最貼價嗰層24300至24399點全數死亡，若然噚日捱得到隻(62433)，甚至係喺恒指下半場開始急插後，5分鐘圖上喺SlowSTC(14,3)處超賣時買入而又持貨過夜至今嘅話，咁就真係乜仇都報晒。

依家10點11分，恒指升幅比今朝開市時擴大咗啲啲，依家做緊24401點，升624點。日線圖上見恒指彈返番上去保歷加上升通道裡面，上方就有條10天線(24531點)係度，SlowSTC(14,3)都被呢一下反彈而令%K線出橫行，14RSI就更係勢頭呈上，似乎恒指七連升後所出現嘅四連跌調整已經結束咁。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，承如喺巴士所估計，熊證首層24300至24399點街貨已全數死亡，呢度有相當於906張期指，而24400至24499點就只有79張期指，不過，按截至10點17分止，恒指最高做過24452點計，再轉用一個可以睇到以50點為一層嘅街貨，就發現原來嗰79張期指全數處於24400至24449點嘅範圍內，換言之其實呢79張期指都已經全數死亡，直接以24500至24599點視為熊證第一層街貨好過，而呢度就有相當於383張期指。

至於牛證方面，表上見到最貼價層為23600至23699點，呢度有相當於498張期指；不過，開一開牛熊證搜尋器，將恒指牛list晒出嚟，就會發現今日起牛證最貼價收回價為24200點，即係話聽日就會見到有24200至24299點嘅牛證街貨出現，不過市場上就只得一隻收回價24200點嘅牛證，再落既就係24000點，都係得一隻啫，跟住就去返236XX點呢啲位，亦即係相當於目前所見牛證最貼價街貨層。可以想像得到嘅係牛證街貨將會有推前至24200至24299點，不過當中可估計街貨量唔，且由24200至24299點，至23600至23699點當中將會有唔少層數嘅牛證會出現零街貨情況。牛證街貨簡單嚟講可以用「疏落」嚟形容。

噚日[下半part]有講過下隻港交所(00388)，咁就梗係等咗成個下半場都無一個位可以攝到隻港交Put(13140)落去啦，開港交所5分鐘圖，見港交所股價受今早恒指裂口高開所帶動而推升，SlowSTC(14,3)同步升到嚴重超買水平，或者呢隻Put應該係呢個時候落場；再睇返個日線圖見港交所今日爬得返上去10天線以上，ontop加多個條件就係動作要快，因為見到恒彈高之後就好似食咗豬油咁橫行，港交所5分鐘圖都類似係咁，若真係諗住快手開佢淡倉嘅話，分分鐘換隻熊證，用高少少槓桿好過，就如港交熊(51347)，收回價$305，就係博港交$300阻力大，再加多$5比自已做走盞位，槓桿約19.6倍應該夠做day trade，只怕鐘擺唔見人啫。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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