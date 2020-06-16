港股直擊 即巿股評

隔晚美股急插後倒升，加上特朗普政府或推近萬億美元基建以推動經濟復甦，刺激道指期貨曾飆逾五百點，港股連跌四日後，今早急彈超過七百點。

恒指高開541點，報24318，之後傳出美國或推萬億基建，道指期貨抽升，連帶港股亦炒上，最多曾飆757點，高見24534，觸及十天線(現處24538點)，隨後升勢回順，最終恒指半日收造24478，飆701點或2.95%；國企指數則急揚259點或2.68%，午造9915，大市半日成交637億元。

外電引述知情人士透露，特朗普政府正準備一項近1萬億美元的基礎設施提案，以推動經濟復甦。

道指期貨今早亞洲時段曾飆542點，高見26217，最新造26153，仍升478或1.86%。

藍籌股全線造好，騰訊(00700)主席馬化騰再減持，中午揚4%；滙控(00005)漲3%；友邦(01299)升3.8%；美或推基建刺激經濟，電動工具股創科(00669)飆5.2%：港交所(00388)升2.6%。

焦點板塊

手機5G股：美國容許當地企業與華為商討制定5G標準，5G手機股標青。連跌五日的中興(00763)，半日勁彈14%；京信通信(02342)揚3.3%； 鐵塔(00788)漲3.4%；中通服(00552)漲3.4%；摩比(00947)彈升6.7%；華為概念的中軟國際(00354)，中午勁漲8.1%；手機股舜宇(02382)飆7.5%，為升幅最大恒指成分股；瑞聲(02018)漲4.8%；比亞迪電子(00285)飆7.6%；晶片股中芯(00981)炒高9.8%；ASM(00522)也揚5%。

科網股：普遍向好。阿里巴巴(09988)漲3.1%；美團(03690)揚5.9%；小米(01810)漲3.9%；同系金山軟件(03888)揚5.2%，暫錄六連升；網易(09999)漲4.2%。

生科股：續受追捧，百濟神州(06160)勁升11.8%；復宏漢霖(02696)炒高9.7%；亞盛醫藥(06855)大升9.9%；康哲藥業(00867)飆7.2%；綠葉製藥(02186)獲麥格理升評級及目標價，中午升6%。

焦點股份

恒大健康(00708)：強勢未改，中午大升20.9%，暫錄四連升。集團早前宣布，旗下附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

易鑫(02858)：今早復牌中午升4.7%。由於母公司易車，獲騰訊財團提私有化，故提出無條件強制性現金要約，每股作價1.9088，較停牌收報1.9元溢價約0.46%。買方有意維持易鑫的上市地位。

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