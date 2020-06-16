港股直擊 即巿股評

聯儲局宣布啟動在二級市場吸納個別公司債券的行動，美股先急跌後反彈，道指收市倒升157點或0.62%。亞太股市今早全線反彈，港股四日累挫1280點後，今早勁彈逾六百點。

恒指高開541點，報24318，低見24314點後升幅擴大，暫時見最多升675點，高見24452。截至10時25分，恒指升563點，報24340，暫受制10天線(約24525)。

國企指數升209點，報9865。

內地股市亦反彈，上證指數現報2914，升24點或0.84%；深成指升1.2%。

美股道指期貨最新升300點，報25975。

科技股領漲，騰訊(00700)遭主席馬化騰連續四個交易日減持，惟股價今早曾升4%，報450.8元，最新升3.6%，報449元。

美團(03690)升4.4%，報166.5元；阿里巴巴(09988)及小米(01810)亦升近3%。

路透報道，美國商務部及相關政府機構同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G電訊標準。手機設備及5G股造好，舜宇(02382)曾升8%，中興通訊(00763)升10%；中芯(00981)升7%。

友邦(01299)升3.1%，報71.35元。

港交所(00388)升2.4%，報294.2元。

油價造好，中海油(00883)升5%；中石油(00857)升4.6%。

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