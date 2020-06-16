港股直擊 即巿股評

聯儲局啟動購買個別公司債券行動，隔晚美股先急跌後反彈，港股連跌四日累挫1280點，「黑期」今早急升逾五百點，重上二萬四水平。



道指早段一度跌過762點，但跌幅逐步收窄，之後更曾倒升286點，收報25763點，升157點或0.62%，全日高低波幅達到1048點；標普500指數收報3066點，升25點或0.83%；納指收報9726點，升137點或1.43%。大市拗腰反彈，主要由於聯儲局尾段宣布，啟動在二級市場吸納個別公司債券的行動，以進一步紓緩金融市場資金壓力。

國際金價連續第二個交易天下滑。紐約8月期金周一收市跌10.1美元或0.6%，每盎斯報1727.2美元。

國際油價向上。阿聯酋能源部長表示，有跡象表明石油需求正在回升，另外，美國能源資訊署預計，美國頁岩油產量七月預計會跌至兩年的低位，對油價帶來支持。紐約八月份期油收市報每桶37.12美元，升86美仙或2.4%；布蘭特期油升2.6%。

路透報道，美國商務部及相關政府機構同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G電訊標準。報道引述消息人士稱，美國商務部已落實修訂有關限制，只等待正式公告，但此舉並不代表放寬對華為的限制，只是有利於美國科技公司參與5G標準制定。美國商務部與華為未有回應傳媒相關查詢。

聯儲局主席鮑威爾上周議息後對就業市場前景的評估偏淡，引發投資者不安後，本周二將到參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告作證，周三續到眾議院金融服務委員會作證，其言論將繼續受到關注。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，造價全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報36.92元，較本港收市高0.42元；騰訊(00700)ADR收報440.44元，高6.84元；國壽(02628)ADR收報15.76元，高0.22元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.82元，高0.12元；中石油(00857)ADR收報2.64元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報3.38元，高0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報53.41元，高0.31元；聯通(00762)ADR收報4.32元，高0.07元；中電信(00728)ADR收報2.27元，無升跌。

ADR港股比例指數報24052，較周一恒指收市高275點或1.15%。夜期收報24093點，升391點。恒指昨日收市報23776點，跌524點或2.2%；港股連跌四日累挫1280點或5.1%。「黑期」最新升535點，在24280點附近。

路透社最新引述消息人士稱，美國國務卿蓬佩奧計劃本周三於夏威夷希卡姆空軍基地與中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，討論自今年初惡化的雙邊關係。

焦點股份

騰訊(00700)主席馬化騰今年內再度減持權益。港交所權益披露資料顯示，馬化騰於上星期二至上星期五即6月9至12日，連續四個交易日，減持騰訊合共964.78萬股。每股平均價介乎433.4095元至450.2696元，合共套現42.7億元。 減持後，馬化騰持股量由8.52%降至8.42%。

太古(00019)今年3月已預告上半年將錄得經常性虧損，太古進一步披露旗下若干公司上半年的財務表現，預計將為海洋開發業務減值43億元。

太古地產(01972)預計截至6月底止六個月的股東應佔溢利，將較去年同期大幅減少。

內地汽車資訊平台網站、易鑫集團(02858)母公司易車(BITA)獲私有化。騰訊等將以每股ADS作價16美元現金，私有化易車，涉及總金額約11億美元。易鑫則獲提出全面收購要約，每股現金代價1.9088元，較停牌前溢價0.46%。買方表示，有意維持易鑫的上市地位。易鑫將於今早復牌。