重要通告 港股直擊

醫療器械公司康基醫療(09997)公布招股詳情，每股招股價介乎12.36元至13.88元，發售約2.25億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資額27.86億至31.29億元。

公司擬將所得款項淨額約20%用於提升產能及加強製造能力；約25%為研發活動提供資金；約20%投資於銷售及營銷活動；約25%用於為潛在戰略投資及收購提供資金；及約10%用於營運資金及一般公司用途。

一手500股，入場費7009.93元。

該公司今日起至周五(19日)招股，預計6月29日掛牌。