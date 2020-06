即巿股評 港股直擊

美國聯儲局於美國時間上周三(10日)議息後按兵不動,議息聲明預期,聯邦基金利率將維持在0厘至0.25厘目標區間,直到局方有信心經濟踏上全民就業及價格穩定目標之路,全部17名成員中,15位預料利率至2022年底將繼續處於現水平。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示,美國以至環球依然面對新冠肺炎病毒疫情造成的困境,經濟前景非常不明朗,局方堅決承諾動用所有工具,盡其所能和不計時間(we are strongly committed to using our tools to do whatever we can, and for as long as it takes),提供紓困與穩定市場的措施,縮短經濟遭受破壞的時間,並確保盡快復甦。他估計,本季度的實質GDP變化或許是歷來最差。

鮑威爾重申,經濟還要下行多久及未來復甦步伐仍然極為不確定,須視乎病毒能否受控,要返回疫情爆發前的生活,先決條件是人們有信心可以安全重投經濟活動。各級政府部門致力挽救經濟,能紓緩社會燃眉之急,亦有助疫情過後的復甦,聯儲局則將緊遵政策指引,務求達到全民就業和穩定金融市場。

最後,鮑威爾提及弗洛伊德(George Floyd)被警員跪殺事件,他指摘是美國種族主義的悲劇,強調聯儲局為全國民眾服務,他代表局方全部同事聲明,種族歧視在聯儲局系統沒有丁點空間,於社會也不應該有存在空間。

鮑公對經濟表現不樂觀,加上新冠肺炎每天新增確診個案回升至逾兩萬宗,上周四(11日)標普500指數和一度創歷史新高的納指,分別插水5.89%及5.27%收市,道指末段更曾暴挫1907點,跌幅雖超過7%,惟由於接近收市,沒有啟動熔斷機制,最終下瀉1861點(6.9%)。

今年3月25日才誕生的「小牛」,未到「百日宴」就險遭熔斷,反映一如鮑威爾所言,經濟前景續充滿不確定性。巧合的是,聯儲局資產負債表規模從5月12日的6.934萬億美元,在隨後4周分別按周升至7.037萬億、7.097萬億、7.165萬億,而截至6月9日的一周,僅增加了37億,錄得7.169萬億美元,意味QE速度顯著放慢,或者可更「合理」解釋美股只是借憂慮爆發第二波疫情等消息大幅回調。

港股方面,周一恒指低開310點,早段反彈到24242點已掉頭再回落,午後挫至23684點,收報23776點,大跌524點(2.16%)。

恒指上周五失守10天線,昨50天線不保,技術走勢轉差;然而,6月4日觸底的平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)最新報44.4%,繼續微升0.2個百分點,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數仍較代表弱勢股沽壓的弱勢股指數高出45.7百分點,附【圖】所見,恒指23800點至24300點的大型成交量密集區有爭持,後市應不致明顯跌穿該水平。

