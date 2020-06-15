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【北水手影】淨入逾22億 買騰訊建行 沽美團

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市場擔心中美爆第二波疫情，道指期貨亞洲時段曾大跌逾九百點，加上內地經濟數據差過預期，恒指低開310點，早段跌幅曾縮至58點，高見24242點，但臨近午市沽盤再現，午後曾插616點，低見23684點，創6月1日以來最低，最終收報23776點，跌524點或2.2%。

北水淨流入22.49億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有4.32億元淨入；中芯(00981)有2.27億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有1.64億元淨入；舜宇(02382)有1.25億元淨入；小米(01810)有3134萬元淨入。

相反，美團點評(03690)有3.34億元淨走；新東方在綫(01797)有649萬元淨走。

其他藍籌股方面，建設銀行(00939)有3.2億元淨入。相反，香港交易所(00388)有2392萬元淨走；吉利(00175)有6961萬元淨走。

多隻內需見北水流入，安踏(02020)有1.5億元淨入；呷哺呷哺(00520)有1.05億元淨入；海底撈(06862)有3519萬元淨入。

其他淨流入較高股份包括：微創醫療(00853)有6399萬元淨入；融創(01918)有592萬元淨入。

中國建材(03323)有6954萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：美團、騰訊、中芯、建行、舜宇、安踏、融創、小米、吉利及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、微盟、中芯、呷哺呷哺、海底撈、港交所、新東方在綫、微創及中建材。

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