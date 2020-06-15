港股直擊 即巿股評

上周三本欄已經警告，股市估值已被妖魔合理化，上周四聯儲局議息過後，美股立即大散，當晚道指狂冧1861點，翌日雖然反彈477點，不過今朝又倒瀉蘿蟹，執筆時道指期貨曾喪跌985點。

當然，大跌原因是擔心疫情第二波，但筆者認為，觸發今次有股市大冧是聯儲局，因為上周四該局對美國息口未來都會維持零水位，即意味經濟想好都難，更何況上周大跌過後，標指出現島型頂的極凶險的技術形態，而標普預期市盈率亦高達24.3倍，全球股市下跌是理所當然。

況且，外滙市場上周已出現異象，例如日圓由6月5日一度貶至109.85兌一美元，之後突然大掟灣，到6月12日狂抽升至106.59兌一美元，與此同時，弱過藥煲的美滙，近日突然升穿下降軌，暗示股市會有一場劇震。

參考3月大跌市，與現時有幾分相似，首先是日圓先升，標指下跌，之後美滙抽升，日圓回落，美股進一步下插，正正就是現時的景況。

股市見底要睇金價

大市要幾時跌完，咁就要睇金價，金價在各類資產之中，是最強的投資產品，連最強的資產類別都冧，往往是見底之時，所以就要望實金價。

按上次3月大跌市，金價稍穿200天線2.08%(圖一)，之後金價與股市便回升，目前金價200天線在1576美元水平，即是金價大有可能會在1543.75美元見底，屆時全球股市亦有望企穩。

因此，買股票及黃金現不用心急，由於最新情況下，金價及股市大有機會下滑，故此假倉內之前買入的金銀礦股，已在上周四全線撤出，轉移買入追蹤美滙指數的Bloomberg-Wisdom Tree(USDU)，以及恐慌指數(VXX)，比例分別各6%，止蝕分別27美元和35美元，餘下88%全是現金。

過往筆者已講過，通常本欄會以坐中線為主，但每當大轉角市，打法會甚為機動，切勿跟車太貼，暫時最後就喺CASH IS KING，等待靚位出現買金礦股、黃金及白銀。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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