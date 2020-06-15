港股直擊 即巿股評

擔心中美疫情或爆第二波，加上被視為內地三頭馬車的經濟數據差過預期，同時道指期貨更一度大跌逾九百點，港股全日無運行，全日插逾五百點，失守兩萬四、20天線(現處24018點)及50天線(現處24019點)，創近兩周低位。港股連跌四日累挫1280點或5.1%。

受道期亞洲早盤大跌拖累，恒指低開310點，報23991，大市跌幅曾縮至58點，高見24242點，但臨近午市沽盤再現，加上道貨午後曾大瀉逾九百點拖累下，港股午後曾插616點，低見23684點，創6月1日以來最低，尾市跌幅收窄，最終恒指收報23776點，跌524點或2.2%；國企指數報9655點，跌176點或1.8%，大市全日成交額1280.21億元。

全日大市上升比例32%，下跌比例為68%。

即月期指收市跌510點，報23702，低水75點，成交15.14萬張。

道指期貨一度大跌985點或3.9%，最新造24795，插603點或2.4%，標指及納指期貨分別挫1.9%和1.6%。

中國5月份工業增加值、固定資產投資及零售數據雖有改善，但表現均遜預期。當中工業增加值按年增長4.4%，但表現仍遜於市場預期增長5%；固定資產投資按年下跌6.3%，遜於市場預期下跌6%；社會消費品零售總額按年下降2.8%，也差過市場預期下跌2.3%。

藍籌股近乎全軍覆沒。滙控(00005)跌2.1%；友邦(01299)挫3.1%；騰訊(00700)跌1.7%；銀娛(00027)挫4.8%；創科(00669)挫4.9%，為包尾藍籌；港交所(00388)跌3%；長建(01038)升0.2%，為唯一錄得升幅藍籌。

焦點板塊

生科股：市場憂北京疫情重燃，藥股再度熱炒。華領(02552)飆升11.2%；康希諾(06185)急揚6.6%；沛嘉(09996)勁漲6.8%；中國抗體(03681)飆5.4%,；君實生物(01877)揚4.2%；復宏漢霖(02696)升2.9%；開拓藥業(09939)走高1.9%。

手遊股：內地手遊市場規模按月升12%，個別手遊股有追捧，IGG(00799)升4.7%；友誼時光(06820)揚4.1%；擁西山居的金山軟件(03888)升2.7%；但網易(09999)卻跌2.6%。

消費娛樂股：擔心內地出現第二波疫情，多隻消費娛樂股下挫。火鍋股呷哺呷哺(00520)插10.5%；海底撈(06862)瀉5%；九毛九(09922)跌3.4%；IMAX(01970)降3.4%；阿里影業(01060)插6.6%；貓眼娛樂(01896)急墜11.9%。出行股的同程藝龍(00780)插8.7%。

金礦股：美滙指數止跌回升，令金價受壓，一度跌穿1720美元關，拖累金礦股下滑。山東黃金(01787)挫4.2%；招金(01818)也跌3.8%；紫金(02899)挫4.5%；中國黃金(02099)瀉5.7%；SPDR金ETF(02840)跌0.6%。

焦點股份

金茂酒店(06139)：控股股東中國金茂控股(00817)建議私有化金茂酒店，金茂酒店全日急升29.6%，成交有1.17億元；中國金茂卻挫4.7%。

比亞迪(01211)：傳與華為麒麟晶片簽訂合作協議，全日升3.5%，成交有5.3億元。

恒大健康(00708)：全日勁升37.2%，成交有3.6億元。日前公布，旗下附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

中國聖牧(01432)：全日勁升42.5%。集團發盈喜，預期截至6月30日止六個月中期股東應佔溢利不少於1.3億元(人民幣.下同)，去年同期則虧損約7350萬元。

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