即巿股評 港股直擊

本欄於6月4日指，不排除六絕月先殺熊，後殺牛；上周五(12日)更指出在港上市的標普及納指ETF(03140)及(03086)日線圖之拋物線SAR指標齊斷纜，出現反手造淡訊號。

今日下午恒指跌幅擴大，終於拋物線SAR亦出轉勢做淡訊號，這個「懶醒指標」似乎今次反應慢了點。其他指標方面，EJFQ「趨頭能量」(TS)及「突破能量」(BS)向淡，慢步隨機指數(Slow STC)、DMI、蔡金擺動指數(Chalkin Oscillator)及CCI均向淡，14天RSI亦剛跌穿50中軸；只有MACD勉強維持牛差距，至於變速率ROC輕微高於0，並無明顯趨勢。上述提到10個指標，有多達8個向淡，就算不跟勢開淡倉，也沒理由逆勢開好倉。用EJFQ信號圖表，就可以把心水指標儲存好，隨時監測大市。

強如納指上周五SAR亦轉勢向淡，槓反ETF(07522)最新升6.5%。

股市Risk-off，私有化概念仍將是下半年一個主題，上周四網上直播的2020年下半年投資展望講座中，我介紹了四隻有潛在機會私有化之股份，其中可能多加留意中石化煉化工程(02386)，公司過去四個個主力研發及生產應用於口罩的熔噴布專用原料，也算是疫情受惠股，午後逆市靠穩。公司基本上呈淨現金狀態，去年派息比率達65.3%，股息率達10.7%。市場上有7個分析員給予投資評級，全部建議「買入／增持」，平均目標價4.93元；預測市盈率5.6倍，較中位數低2.3個標準差；市賬率只有0.46倍，較中位數低2.9個標準差，估值具防守性。

中國生科(02820)持股首位的深圳華大基因(300676.SZ)，今日逆市升4%，今年以來股價已累漲1倍。公司為基因測序龍頭公司，新冠檢測業務彈性大，子公司華大基因健康科技（香港）早期與沙地阿拉伯 NationalUnified Procurement Company （NUPCO）在香港簽訂了合同，為NUPCO提供新冠病毒檢測綜合解决方案。

羅崇博 (杜比)