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【異動板塊】金礦股全線跌 美滙升累金價曾穿1720美元

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美滙指數止跌回升，令金價受壓，一度跌穿1720美元關，拖累金礦股下滑。

山東黃金(01787)現挫4.4%；招金(01818)挫3.8%；紫金(02899)插5.1%；中國黃金(02099)跌3.5%；SPDR金ETF(02840)跌0.7%。

美滙指數亞洲時段止跌回升，最新造97.34，回升0.02%，拖累金價回落，最低見過1719.7美元，跌0.64%，新造1720.99美元，跌0.6%。

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