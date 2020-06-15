即巿股評 港股直擊

之前美股炒經濟活動恢復炒到飛沙劈石，上星期又嚟個一百八十度大轉變，急升後要搵個藉口調整，又話憂慮疫情爆發第二波。講真美國疫情從未真正減退過，無減退又重燃，一切都只係解釋市升市跌嘅藉口。其實美股咁升法，估值已經有有啲高處不勝寒，能夠搵個藉口調整一下未嘗唔係好事，不過今早道期喺亞洲時段再插超過400點，其實都幾係嘢，加上今早內地公布經濟數據又差過預期，港股今日又再低開。

恒指低開310點，報23991點，二萬四閞失守，亦係半日低位，但冇再跌穿上周五低位，目前守住20日線(24036)及50日線(24026)，二萬四閞失而復得。盤中恒指曾收窄跌幅至58點，見半日高位24242點，半日恒指收市報24150點，跌150點；國指報收9782，跌49點。

藍籌股普遍回軟，大笨象(00005)跌至37元，半日再跌0.7%，睇嚟40元之前個血肉長成散戶支持位，搞搞下會變埋阻力位。友邦(01299)半日跌1.3%，留意70元呢個位再失守的話，友邦將會再考驗65至68元尋找支持。

至於ATM三大巨頭今日要回氣，不過騰訊(00700)一度跌穿435元跌幅又再收窄，家下重上440元水平，反映騰訊沽壓有限，反而缸邊友都吼位上車。阿里巴巴(09988)一直未見開turbo，上周見過220元高位，可惜未能企穩進一步突破，今日又返去210元呢啲水平附近，留意210元係短期支持，失守可能又向下補口，去番200元邊沿。美團(03690)再創新高後，暫時又要調整一下，反正個市有啲腳軟，咪又落番去160元水平整固。

嚟緊又有兩隻醫療新丁上市，加上內地北京再錄確診個案，令市場憂慮疫情重燃，醫藥股同醫療股再落鑊。之前阿Man推介過上市日子較短嘅沛嘉醫療(09996)半日升逾6%，破頂創上市新高，由於呢隻半新股街貨都幾乾，破咗前高位睇嚟仲有得去。阿Man較為失望係一對醫網孖寶平安好醫生(01833)跟阿里健康(00241)，今早高開後高位未見有買盤再follow，但兩股上周五都係成交配合下突破，斷估唔會咁快玩完。

內地零售股及消費娛樂股，因為疫情再爆第三波腳軟，講真呢兩個板塊就算炒經濟復甦，阿Man都未敢推介，始終今年條數肯定唔見得人，就算大市炒復甦反彈，要揀都係強勢股秤先。