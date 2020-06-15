港股直擊 即巿股評

內地上月經濟數據差過預期，加上擔心美國第二波疫情爆發，美股道指期貨今早插超過四百點，累港股今早逾百點，兩萬四、20天線(現處24036)及50天線(現處24026)失而復得。

受美期亞洲早盤大跌逾三百點影響，恒指低開310點，報23991點，但已是今早低位所在，雖然內地經濟上月數據

差過預期，大市跌幅反而收窄，跌幅曾縮至58點，高見24242點，但臨近午市沽盤又再度增加，最終半日仍跌過百點收市。恒指收造24150，跌150點或0.6%，國指收造9782，跌49點或0.5%，大市成交579.7億元。

美股道指期貨曾插448點，低見24950，最新造25010，挫388點。

中國5月份工業增加值、固定資產投資及零售數據雖有改善，但表現均遜預期。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)跌0.7%；友邦(01299)降1.3%；銀娛(00027)跌2%；舜宇(02382)下滑0.9%；吉利(00175)挫3.3%，為包尾藍籌；長建(01038)升3.3%，為升幅最大藍籌股。

焦點板塊

生科股：市場憂北京疫情重燃，藥股再度熱炒。華領(02552)飆升13.6%；康希諾(06185)急揚7.7%；沛嘉(09996)勁漲6.6%；中國抗體(03681)飆5.1%,；君實生物(01877)揚5.7%；中生製藥(01177)微升0.1%。

消費娛樂股：擔心內地出現第二波疫情，多隻消費娛樂股下挫。火鍋股呷哺呷哺(00520)插7.6%；海底撈(06862)瀉5.3%；九毛九(09922)跌2.8%；IMAX(01970)瀉5.3%；阿里影業(01060)降2.8%；貓眼娛樂(01896)急插10.6%。出行股的同程藝龍(00780)挫5.4%。

內地零售股：內地零售股大致受壓，上周遭股東配股的滔搏(06110)，半日挫4%，安踏(02020)也降2.1%；李寧(02331)也跌2.2%；在內地有業務的普拉達(01913)跌1.8%；周大福(01929)挫3.8%；六福(00590)降2.7%；堡獅龍(00592)乾跌3.9%。

焦點股份

比亞迪(01211)：傳與華為麒麟晶片簽訂合作協議，中午揚4.9%，成交有2.8億元。

恒大健康(00708)：中午勁升36%，成交有2億元。日前公布，旗下附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

中國聖牧(01432)：半日勁升32.5%。集團發盈喜，預期截至6月30日止六個月中期股東應佔溢利不少於1.3億元(人民幣.下同)，去年同期則虧損約7350萬元。



立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。