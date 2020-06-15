港股直擊 即巿股評

傳華為麒麟晶片，已與比亞迪(01211)簽訂合作協議，比亞迪今早跑出，一度高見54.5元，飆5.8%，新造54.2元，仍彈升5.2%，成交金額1.6億元。

內地有報道從華為與比亞迪高層知情人士處獲悉，華為麒麟晶片，正獨立探索在汽車數碼座艙應用落地，首款產品為麒麟710A，目前已經與比亞迪簽訂合作協議。

至於廣汽(02238)跌0.9%；吉利(00175)挫2.3%；東風(00489)降2.8%。

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