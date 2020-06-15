 
熱門：

今日 10:36 港股直擊 即巿股評

【異動股】比亞迪飆近6% 傳夥華為合作

放大圖片

傳華為麒麟晶片，已與比亞迪(01211)簽訂合作協議，比亞迪今早跑出，一度高見54.5元，飆5.8%，新造54.2元，仍彈升5.2%，成交金額1.6億元。

內地有報道從華為與比亞迪高層知情人士處獲悉，華為麒麟晶片，正獨立探索在汽車數碼座艙應用落地，首款產品為麒麟710A，目前已經與比亞迪簽訂合作協議。

至於廣汽(02238)跌0.9%；吉利(00175)挫2.3%；東風(00489)降2.8%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads