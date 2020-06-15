港股直擊 即巿股評

上個星期五(6月12日)仲以為恒指會繼續keep住橫行狀態收市，但結果喺臨收市前15分鐘，無啦啦發力向上，將恒指跌幅進一步收窄，至跌179點，仲要以幾近全日高位24317點收市，報24301點。

今日巴士比較多人，喺我打緊鋪機、等緊個市做完U盤時，聽到後面一男一女嘅對話(嗱！搭巴士個個都葺低頭玩手機，唔計引擎聲分分鐘靜過圖書館，求其講句"Hi"都幾乎成車人聽到，所以唔係我特登去偷聽架！)個女仔話佢係做蝴蝶保育嘅工作，喺大埔返工，要唔怕曬同唔怕被蚊咬先得，因為佢哋要成日行山；我忍唔住擰轉頭望一望佢，心諗：都唔係曬到好黑啫，至少都仲白過我，真係想問佢用邊支防曬。

呢個時候電話message響起：恒指低開310點，24000點失守。Well，24000點上個星期都試過失守，咬得住仲喺保歷加上升通道就當你贏。返到公司第一時間開電機視，同問我隔離個designer邊個開我盒餅(其實我係買嚟比佢，等佢唔好食我盒hello kitty餅)之後，見到恒指跌幅收窄到百零點。

斟完杯水就開波打稿，打到呢度望望個鐘，依家9點55分，恒指跌153點，做緊24147點。日線圖上見恒指企得返喺20天線(24038點)同50天線(24027點)之上，留意返呢兩個點數，除咗20天線=保歷加通道中軸，亦即恒指現時仲企喺保歷加上升通道裡面之外，20天線粒數高於50天線，鬼鬼鼠鼠咁就生咗個「黃金交叉」出嚟；不過，日線圖下方條SlowSTC(14,3)兩線仍然勢頭向下，睇個款仲衝得幾狠下。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，熊證新增咗10層街貨，填補返24XXX呢堆嘅差距，最貼價熊證落返去24300至24399點，呢度有相當於210張期指，不過向上數返上10層，呢度每層平均大約只有60.5張期指街貨，一啲都唔多；又咁講，假設所有發行商只有一間為其中一層100點嘅熊證出一隻證嘅話，受制於熊證數量關係，街貨唔多亦係一件合理嘅事。而熊證重貨就喺25500至25599點，呢度有相當於694張期指。

至於牛證最貼價為23800至23899點，呢度有187張期指，再落多層嘅話，即23700至23799點，就有相當於438張期指，近牛證街貨嚟講算係多架啦，總好過熊證嗰堆咁疏落。

計計牛熊街貨中間位，即(24300+23899)/2=24099.5，按依家10點3分恒指做緊24162點計，的確係靠近熊證街貨層，只不過喺恒指5分鐘圖上，由9點45分至依家10點12分，SlowSTC(14,3)兩線都keep住喺中軸水平，想點啫？我已經揀定隻恒指牛(62433)出嚟啦，(62433)收回價23468點，同現價有成700點差距，夠安全，但同時又係相同/差唔多收回價嘅牛證之中槓桿最高，諗住又係吼5分鐘圖見超賣落放場做day trade之嘛，企中間？大不了一係等，一係食花生，巴閉。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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