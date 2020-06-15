投資者憂慮美國新冠肺炎大流行病出現第二波大爆發，美股期貨在亞洲開市時段挫逾300點，拖累港股今早低開逾三百點，之後跌幅收窄。
恒指低開310點，報23991，再度失守二萬四，之後跌幅隨即收窄，截至10時18分，恒指僅跌70點，報24230。
國企指數低開109點，報9723，現跌15點，報9816。
A股早段窄幅個別走，上證指數現報2916，跌2點或0.1%；深成指升0.55%。
內地今早10時正公布多項經濟數據，其中上月固定資產投資及社會零售銷售數據均略遜市場預期。
騰訊(00700)低開1.4%，報435元，最新倒升0.6%，報443.8元。
友邦(01299)曾跌逾1%，現跌0.8%，報70.8元。
中移動(00941)跌1.2%，報53.6元，暫為表現較差之重磅藍籌。
內地疫情反覆，生物科技及疫苗股跑出，康希諾(06185)升12.5%；君實生物(01877)升逾6%；中生製藥(01177)升近2%，暫為表現最好藍籌。
地產股靠穩，九倉置業(01997)升1.7%；恒地(00012)及信置(00083)亦逆市升。
吉利(00175)挫近2%，暫為表現最差藍籌。
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