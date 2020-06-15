即巿股評 港股直擊

美股上周四（11日）收市勁挫，標普500指數跌了5.89%，開市不久曾再創歷史新高的納指最後都要跌5.27%，道指跌幅更達1861點或6.9%，至25128點的3月9日以來最低水平收市。對於華爾街上周四的崩盤，有分析認為是新冠肺炎單日新增確診個案回升至超過2萬宗，擔心第二波疫情爆發，又有歸咎於聯儲局的經濟前景預期悲觀，但兩個「解釋」都似乎略嫌不夠說服力，尤其是聯儲局的6月議息聲明承諾維持零利率及QE政策撐經濟。

其實，大市有升有跌本是常態，何況三大指數今年3月23日觸底，受到聯儲局不設上限QE的推動，道指短短兩個交易日就從最低位反彈超過20%，率先進入技術牛市（標普500指數則慢了一天、納指要遲至4月7日才完成「熊轉牛」），指數在牛市中的一日之間跌逾半成無疑較為罕見，相信只是技術調整甚或部分長倉借勢獲利回吐。

更應注意的反而是，所謂技術牛市或熊市，只為了方便統計以劃分每個較長線的升浪或跌浪而已。然而，在牛市或升浪中可以出現大幅度回調，在熊市或跌浪中亦會有強力的反彈，不論trend follower或contrarian都有贏錢機會。

港股方面，上周五恒指受隔晚美股急跌影響低開560點，迅即在23895水平已找到支持，尾市跌幅一度縮小至163點，收報24301，跌178點或0.73%；全星期則跌了469點或1.89%。

EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，上周二升至63.9%的4個半月高位，然而，6月10日（交稿時強指仍未更新數據）本欄提到：恒指已連續兩日站在1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上，同時未能突破25000至25300點的小型成交量密集區阻力，老徐仍有機會等到恒指回調至6月3日的上升裂口（23995至24219點）附近水平才short put或long價外call。

本來強指顯著升穿40%門檻，預示恒指短線有機會急升。但強指早在6月3日已突破40%，隨後更連續創逾4個月新高，而恒指於6月2至9號的五個交易日已錄得1062點或4.42%升幅（收市計），老徐估計已大致「滿足」了強指預示的訊號，再加上恒指在25300點的成交量密集區頂遇阻，因此有信心會等到恒指回調至6月3日的上升裂口才開長倉。

但由於「冇盤就身痕」的trader本能（2018年3月13日在「搏拳實錄」自白）發作，與其呆等恒指回調，老徐上周三就沽出24971點即月期指，想不到這次在強指升勢未止之際的冒險之作翌日已有回報，上周四在紐約市早段已食胡，賺了641點，收復上周一本欄提及的失地之餘，並反手short 24000點的即月put，收取354點期權金。

恒指上周五已完全補回6月3日的上升裂口（23995和24219點），同時10天、20天、50天線再次從上至下順序排列，上述24000點short put有希望全取354點期權金。

老徐