港股直擊 即巿股評

美國多個州份新冠肺炎個案急增，道指期貨今早挫逾三百點，「黑期」跌逾兩百點，預料恒指今早再回試二萬四邊爭持，市場關注內地今早公布多項經濟數據。

美股上周五經過上一個交易日大跌後反彈。道指初段曾升超過800點，其後升幅一度縮少到不足100點，收市前重拾升勢，收市報25605點，升477點或1.9%；標普500指數收市報3041點，升39點或1.31%；納指收市報9588點，升96點或1%。總結全個星期，道指跌5.6%，標指跌4.8%，納指跌2.3%，三大指數都錄得自3月20日以來最大的一周百分點跌幅。

美國新冠肺炎確診個案累計超過210萬宗，超過11萬人死亡，多個州份新冠肺炎個案急增。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭估計，未來數月美國就業市場將會繼續出現積極增長，失業率在今年內會持續上升。

港滙偏強並再升至7.75兌1美元的強方兌換保證，金管局承接美元，並沽出14.34億港元，令銀行體系戶口結餘增加至1235.61億港元。

上周五恒指低開高走，低見23895點，創 6月3日以來低位後反彈，最終恒指收報24301點，跌178點或0.73%。恒指收復20天線，但未能上破10天線。

美股指數期貨今早向下，道指期貨最新報25068，跌329點或1.3%。「黑期」跌約230點在24039點附近。

國家統計局官方網站將於周一上午10時，發布5月國民經濟運行情況新聞稿、規模以上工業生產月度報告、固定資產投資月度報告、房地產開發和銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、能源生產情況月度報告，同時發布相關數據的解讀稿。市場預期上月內地固投按年跌幅收窄至5.9%；社會零售跌幅收窄至2%。

焦點股份

恒指公司公布，網易(09999)符合恒生綜合指數快速納入指數規則要求，將被納入恒生綜合行業指數資訊科技業、大型股指數、大中型股指數，恒生互聯網科技業指數，有關變動在本月26日起生效。

中國聖牧(01432)發盈喜，料截至2020年6月底止6個月將錄得權益持有人應佔綜合溢利不少於人民幣1.3億元，去年同期為虧損人民幣 7350萬元。

鷹美(02368)發盈喜，料截至3月底止年度所錄得之溢利將較去年之溢利大幅增加。

易鑫(02858)料中期虧損最多11億元人民幣。公司今早宣布停牌，公司暫未公布原因。