即巿股評 港股直擊

華人置業（00127）股價於月初曾出現異動，更一度引起市場對幕後大老闆劉鑾雄「大劉」身體的擔憂，及後公司也澄清劉鑾雄身體無恙。接著在上周，該公司股權出現重大變動，根據聯交所的權益披露顯示，主席兼非執董劉鳴煒把所持的華置股份全數轉讓予3名弟妹。事情是否已告一段落﹖當然是「木宰羊」。不過，適逢上周是「612」反修例一周年，不禁令人對華置仍有一些猜想。

外號「股壇狙擊手」的劉鑾雄於2014年，與羅傑承涉及澳門一宗洗黑錢及行賄案而被定罪，判監禁5年3個月。事緣他倆於2005年以2000萬元，向時任澳門運輸工務司司長歐文龍行賄，以換取「御海．南灣」5幅地皮；2016年終審法院駁回「大劉」上訴，但由於中港台澳之間並沒有逃犯引渡的安排，兩人自此沒有到過澳門，因此也未有服刑。同年，「大劉」雖然宣布換腎成功，但估計健康情況可能是比較反覆，因此在2017年正式「分身家」。其中，將放在信託內的七成四華置股份，分予長子劉鳴煒及甘比（陳凱韻）所生的兩名子女仲學及秀樺。

去年，擔心會被引渡至澳門的「大劉」，就曾對港府提出修訂的《逃犯條例》草案申請司法覆核。惟後來卻以「減少社會上的爭拗」、「一貫全力支持香港特別行政區政府依法施政」為由，撤回司法覆核申請。在委託的律師聲明中，冠以愛國愛港商人的「大劉」特別提到，「覆核的目的，是要維護劉鑾雄的自身權益，有其正當性及合理性，並不針對國家及特區政府。」那麼撤回，明顯就是體現了社會主義之下，「國家利益至上，當個人利益與國家利益發生衝突時，要以國家利益為先，犧牲個人利益。」

華置經過今年初向甘比出售超過80億債並償還債務後，主要資產包括，銅鑼灣的夏愨大廈、銅鑼灣地帶部份樓面、柏獅工業大廈、英國數項物業、香港及中國的發展項目權益，合共價值約170億；另有約8.6億股的中國恒大（03333）股份及少量阿里巴巴（09988）股份，價值約160億；扣除約50億債務，估值淨值約330億元，相當於每股約17元。

今次「港版國安法」殺到，不排除又會引起「大劉」的疑慮。為把剩餘的資產轉移，潛在的可能包括私有化及分派資產。事實上，華置過去也有多次私有化的紀錄，惟對上一次已是2007年的事。當年「大劉」曾以每股14港元價格提私有化，但由於當時另主要股東之一英國兒童基金（TCI）在內的基金股東要求提價到每股18港元，導致該私有化計劃最終流產。至於分派資產，現時所持有的恆大股份，約佔華置資產值約一半，如果進行分派，大約每股值高達8.5元。

劉鳴煒有新一代「公職王」之稱，在2016年已辭去華置行政總裁一職，僅擔任主席及非執行董事，明顯是淡化在華置的角色，為未來從政鋪路。今次再將股份全數轉讓予3名弟妹，當然也是進一步與當中的利益關係切割。然而，他本身「Package」雖好，但其過去言論經常惹來非議，已被青年人狠批「離地離到上太空」。更重要的是，父親雖然撤回覆核，但「方丈份人」是否小器﹖往後能否得到中央「信任」並「委以重任」﹖就只可以拭目以待。

（筆者及相關人士持有華人置業的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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