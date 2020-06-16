即巿股評 港股直擊

去年以來，物管股表現強勢，多隻股份股價更錄得逾倍升幅。儘管今年初國內經濟受疫情拖累，惟對相關企業未構成重大影響，個別公司更逆市創新高，永升生活(01995)亦是其一。集團旗下項目較多位於一二線城市，定位亦以中高端市場為主。截至去年底止，在管項目數量達403個，在管總建築面積6520萬平方米。

而集團2019年度純利同比上升1.22倍至2.24億元人民幣，主要受管理面積及管理費上升所帶動。同期營業額上升74.5%至18.8億元人民幣，毛利增長79.7%至5.55億元人民幣，毛利率增加0.9個百分點至29.6%。

分部收入方面，物業管理服務收入上升60%至10.7億元人民幣，佔比約57%，是業務上升的主要動力；社區增值服務收入更急升1.4倍至4.8億元人民幣，佔比約25.7%；對非業主的增值服務收入上升54%至3.2億元人民幣，佔比約17.3%。

永升生活背靠母公司旭輝(00884)，後者去年合同銷售增長32%至2006億元人民幣，合同銷售面積亦增25.8%至1200萬平方米，可視為支撑永升生活增長的重要動力。去年來自旭輝的建築面積增長20.8%至1768.5萬平方米，收入增長22.3%至5.36億元人民幣，佔物業管理服務收入約50.1%。

配股增加併購本錢

永升生活本月上旬以先舊後新形式配售1.4億股，籌集15.6億元人民幣，佔已發行股本約8.02%，而去年底銀行結餘、存款及現金達12.8億元人民幣，即目前擁有近28億元人民幣的流動現金。內地物管行業正經歷汰弱留強及整改兼併，永升生活是次配股，相信可為潛在收購作部署，有助日後購入更多優質項目，以擴大管理規模，因此配股反可視作好消息看待。

展望集團透過管理更多的非住宅物業(如醫院、展覽中心及工業園區)，令在管物業組合更多樣化，並令地理覆蓋範圍擴展至逾100個城市。另方面，集團充分利用已建立的市場地位，配合來自母公司旭輝的新接管項目，可進一步擴大業務範圍，鞏固及擴大所經營城市的市佔率，前景可續看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期永升生活2020、2021及2022年每股盈利為0.230、0.341及0.500元人民幣，給予12個月目標價13.0港元，相當於今年預測市盈率50.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理