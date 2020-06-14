即巿股評 港股直擊

美國多個州份新冠肺炎確診數字回升，市場憂慮爆發第二波疫情，加上聯儲局預期未來經濟前景黯淡，美股受壓急瀉，三大指數周四均下挫超過半成。中港股市周五受拖累早段顯著下滑，恒指最終僅挫0.7%，收報24301點，A股更收復大部分失地，上證指數只跌1點，2900點關失而復得，報2919點。

截至6月9日，滬深兩市股票型ETF共減少了201.86億份，其中指數ETF和已獲利豐厚的科技類ETF份額縮水最為明顯，反映6月以來上證指數反覆上漲期間，場內若干資金卻選擇「食糊」，從股票ETF中流出，離場觀望。

然而，外資對A股的部署似乎未有改變，附【圖】所見，3月份「滬深港通」北向資金淨流出勢頭逆轉並開始加速流入。據統計，6月迄今南水淨流入約290億元(人民幣．下同)，不足半月已接近5月總金額。事實上，北向資金自3月底以來連續12周淨流入，繼6月3日累計淨買入突破歷史高位後，每個交易日都刷新紀錄，即使周五「斷纜」呈淨流出，惟自「滬深港通」開通至今，北向資金累計淨買入A股約1.09萬億元。

外資加快掃A股，相信是富時羅素指數納入A股首階段最後一次擴容(共四部曲)所致，有關調整將在6月22日開市前生效，納入因子從17.5%提升至25%，預期帶來增量資金約250億元，其中被動資金大概210億元或於生效日前後流入，主動資金則可能提早伺機吸貨。

此外，內地統計機構Wind資料顯示，今年首5個月新成立的公募基金發行規模已逾8000億元，為2019年同期的兩倍，權益類基金(包括股票型、混合型、指數型)涉及5507億元，兩者均超出了2015年牛市時初期頭5個月的水平。單單5月份權益類基金募集總金額就超過1400億元，估計已伺機買入A股建倉。

內地投資者風險偏好也正在升溫，兩融餘額4月底開始出現拐點，扭轉3月初見頂回落的走勢，截至6月11日，滬深兩市兩融餘額穩步上揚，已創近3個月新高，達1.11萬億元。

與此同時，上月新增社會融資3.19萬億元，多去年同期1.48萬億元，亦高於預期的3.15萬億元。1月到5月社融增速逐月攀升，有助流動性投向實體經濟，刺激基本面復甦。

中國最早爆發疫情，亦是最快開工復市的地區，今年經濟前景比較樂觀，是支撐A股的重要因素；近期美滙指數走弱，也利好中國這個全球最大新興市場。儘管美國疫情隨時惡化拖累股市，但A股畢竟與海外市場關聯度偏低，料所受影響不會太大；反而有利進一步吸引外資湧入分散風險，預計可帶動上證指數自3月彈升的一浪高於一浪形態，短期內得以延續。

信報投資研究部

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