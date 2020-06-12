港股直擊 即巿股評

隔晚美股暴瀉千八點，拖累港股今早曾插逾五百點，但美期升幅擴大，港股跌幅收窄，全日跌178點或0.7%，收24301，成交有1154.4億元。

北水流入加快，由上日4.44億元，增加至今日的17.76億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為今日淨入最多個股，全日有4.96億元淨買；微盟(02013)有1.29億元淨買；美團(03690)有1.22億元淨買；中芯(00981)也有6678萬元淨入；中興(00763)有209萬元淨流入。

不過，阿里健康(00241)有5098萬元淨沽；小米(01810)3824萬元淨走；舜宇(02382)則有2788萬元淨沽。

醫藥股威高(01066)有1.49億元淨買；微創(00853)有4956萬元淨入；中生製藥(01177)有3288萬元淨流入。

另外，建行(00939)有2.59億元淨買；安踏(02020)有5888萬元淨買；但國壽(02628)有1.42億元淨沽；海底撈(06862)有5336萬元淨流走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、美團、小米、融創、建行、安踏、舜宇、國壽及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、微盟、美團、中芯、微創、小米、海底撈、威高、阿里健康及中興。