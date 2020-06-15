即巿股評 港股直擊

讀者阿Wing問:「本人在6.2元入了周大福(1929)，看好金價上升及內地業務發展，請問是否仍可持有，估值是否合理？」(周五收報7.04元，升5.9%)

盧志明 大唐資本投資策略部總監

「要評論周大福股值是否合理，要視乎其內地發展情況，因集團表明會減少港澳分店，未來以內地市場為主力。周大福截至3月底止業績顯示，期內因疫情關係，營業額、毛利及純利均下跌，但單靠這些數據難以判斷其未來表現。另一方面，雖然金價今年上升，但周大福已表示有關因素對集團並非優勢，因金價持續走高會導致金飾需求下跌。基於上述原因，對周大福的未來發展不寄予厚望，周大福可做到保守及穩打穩扎，但論龐大突破空間暫時則未見。短線以技術分析作為策略指標的依歸會較佳，7.4元是首個指標位，是部署「食糊」的位置，第二個股價阻力區則在8.2元。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「國際金價與周大福股價走勢關連度不高，啤打系數只有0.14，況且金價上升，反會壓抑產品需求，不利銷售收入。而集團剛公布年度業績，受累於新冠疫情的爆發，以及本港社會事件，營業額同比減少14.9%，純利更大跌36.6%，不派特別股息，是2016年以來首次。現時集團較看重中國市埸，去年貢獻提升至72%。最近國內市場情況亦較佳，銷售復甦明顯，4月已回升至去年同期約8成水平，5月更升至9成；另今年是雙春兼閏月，為傳統的結婚好年，應有助刺激產品需求，後市看法偏好。技術上，6.9至7.2港元是過去一年的成交量密集區，周五股價急升至該水平，亦有成交配合，閣下於低位買入，建議可續持有。」

陳鎮強 信報高級分析員

「周大福逾七成營業額來自來地，董事總經理黃紹基表示，中國市場5月已回復去年水平九成；執行董事鄭炳熙預期本財年中國銷售會有20至30%增長。拉勻整體業務最壞時間較大機會已過。技術走勢亦不俗，惟現水平7元至7.36元水平面對成交密集區，可給予時間儲力突破，若未能破關，便於7元附近食胡。值得留意，周大福會對貴金屬作對沖安排，其股價與金價走勢並沒有直接關係。」

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