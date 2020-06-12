港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國爆第二波疫情，隔晚美股道指下瀉1861點，拖累港股今日曾插逾500點，不過美股期貨亞洲時段反彈，恒指收市僅跌百餘點。

恒指低開559點，甫開曾挫585點，見23895點，見6月2日以來低位，稍穿20天線(約24019點)和50天線(約24013點)後喘穩，美股期貨亞洲時段反彈，推動港股跌幅收窄，上午曾僅跌208點，中午跌317點。下午尾段在本地地產股發力下，跌幅曾縮至162點，見24317點全日高。恒指最終收報24301點，跌178點或0.7%，連跌三日累吐755點或3%。大市今日下跌股份比例58%；上升股份比例42%。

總結全周，恒指跌469點或1.9%。

國企指數收報9832點，跌112點或1.1%。國指全周跌233點或2.3%。

大市成交額1154.38億元。

A股亦先低後回穩，收市個別發展，滬指微跌0.04%；深成指升0.07%。

美國道指期貨最新升547點或2.17%，報25712。

藍籌金融股領跌，滙控(00005)跌1.5%，全周累挫7.9%為藍籌跌幅王；建行(00939)跌1.3%；國壽(02628)首5月保費收入升15%，股價跌1.8%。相反，本地地產股尾段發力，九倉置業(01997)升2.7%；據報洽購倫敦商廈、今日除息的領展(00823)升0.5%；恒隆地產(00101)升2.5%；新世界發展(00017)升1.5%。

焦點板塊

新經濟股：今日相對硬淨，美團(03690)見170.1元創新高，收市升0.4%；騰訊系微盟(02013)和中國有贊(08083)分別升1.6%和11.6%。手遊股方面，騰訊(00700)微跌0.3%；友誼時光(06820)彈2.4%；心動(02400)升3.2%；中手游(00302)升2.5%。另外，昨日上市的網易(09999)今早開報126元創新低，收市跌1.2%，報128.5元；阿里巴巴(09988)跌0.5%；美圖(01357)升6.4%；移卡(09923)升5.1%。

醫療相關股：逆市造好，平安好醫生(01833)飆8.5%；阿里健康(00241)升4.7%；亞盛醫藥(06855)飆16.9%；啟明醫療(02500)升5.6%；微創醫療(00853)升6.3%；康方生物(09926)升4.2%；威高(01066)擬分拆附屬科創板上市，收市升4.3%；君實生物(01877)升半成。另外，康寧傑瑞(09966)控股股東配售1450萬股，市前錄大手成交，股價反覆升4.9%。

石油股：隔晚國際油價下挫，紐約7月期油收市插8.2%，每桶報36.34美元。中海油(00883)插4.6%，為表現最差藍籌；中石油(00857)跌2.9%；中石化(00386)跌2.8%；中海油服(02883)插5.7%；中石化油服(01033)跌1.8%；安東(03337)跌1.1%。

出口股：市場憂美國爆第二波疫情，出口及美國業務佔比較重股份受壓，藍籌萬洲(00288)跌0.7%；敏實(00425)挫5.3%；耐世特(01316)曾插11.6%，收市跌6.2%；新秀麗(01910)曾挫6.3%，收市僅跌0.6%。

教育股：逆市走高，新高教(02001)創逾一年高，收市升半成；銀杏教育(01851)創新高，收市升2.4%；睿見教育(06068)升3.4%；希望教育(01765)升2.9%；嘉宏教育(01935)升4.1%；東方教育(00667)升3.8%；中匯集團(00382)升1.5%。

焦點股份

周大福(01929)：股價升5.9%。集團截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利29.01億元，按年下跌36.62%，績後獲大行升目標價。

守益控股(02227)：今日表現波動，低開32.7%後倒升，曾飆1.63倍，見0.395元，尾市回順，僅升33.3%，成交量增至1.67億股，為上市以來最活躍。

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