即巿股評 港股直擊

終於等到美股出現「第一滴血」，今早開市即睇恒指日線圖拋物線SAR指標，竟然仍未出轉勢做淡訊號，SAR值剛好是今日低位23895，即係上行力度基本上已耗盡；EJFQ反映主要趨勢的「趨頭能量」(TS)及反映短期突破機會的「突破能量」(BS)均維持紅色零格，慢步隨機指數(Slow STC)及DMI指標均於今日發出利淡訊號；ROC變速率第二日低於0中軸，睇多個有關成交量指標－－蔡金擺動指數(Chalkin Oscillator)，亦係第二日見負。至於MACD仍然維持牛差距，不過在減弱中。換言之，上述8個指標，有6個利淡，不反對開淡倉，但我仍會等埋SAR正式轉向。

領航標普五百(03140)SAR連續第二出轉勢向淡，結束5月19日以來連續17日轉好訊號，且看今次能否捕捉跌浪；突破能量、MACD、STC、DMI、蔡金指標均利淡。BMO納指(03086)SAR今日出現反手做淡訊號，結束5月6日以來連續27日向好走勢，真後悔當時沒在專欄點出，因為5月6日8個技術指數(包括蔡金)，竟然全部利好，到今日跟SAR平倉，捕捉了10%升幅。

醫療保健明顯跑出，話明睇RA+周線輪動自然會炒啱板塊，第二季恒綜強勢股模擬組合的威高股份(01066)及微創醫療(00853)認真唔失禮，4月1日買入至今分別累升72%及52%，第二季組合暫時升22%，希望可以頂到月底。

羅崇博 （杜比）