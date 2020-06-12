即巿股評 港股直擊

美股隔晚嚇死人，上兩個星期個市博命升，完全漠視全國示威浪潮、中美關係惡化、疫情未見明顯減退，經濟已大幅衰退等負面消息；一味着眼炒經濟重啟，失業率較預期好等等。今個星期到聯儲局聯儲局議息，畀鮑爺一句經濟復甦道路漫長，咁就打番殘個市，加上經濟活動重啟後，疫情似反彈兼有可能爆發第二波，本來極度樂觀嘅美股缸邊友如從夢中醍過嚟，隔晚美股三大指數顯著下跌，強如納指亦頂唔順，單日跌逾5%，道指更跌近7%，一下子就返落去兩個星期前25000水平。

至於港股噚日午後已行先一步，今早跟隨外圍低開559點，最多跌585點，見6月以嚟低位，見23895點。不過美股期貨有反彈，港股跌幅亦收窄，二萬四關失而復得，一度重上24271點。中午恒指報收24162點，跌317點，暫時守住20日(約24019)及50日線(約24012)，；國指則報收9802點，跌141點。

傳統股反彈都好短癮，尤其見早兩日升到中移動(00941)呢隻藍燈籠，個市又短期見頂，呢個指標幾乎百發百中，下次再見倒藍燈籠高掛，要醒目高位減減磅。今日傳統股以金融股較大鑊，當市場又再憂慮經齊復甦不似預期，百業之母銀行業肯定無運行。大笨象(00005)半日跌2.4%，其他內銀股同內險股，普遍跌1%以上。

早兩日阿Man叫買番騰訊(00700)，已經聞到味資金再回流新經濟股，今日跌市，一堆新經濟股低開後即彈，唔少更加開市無耐已倒升，有小騰訊之稱嘅微盟(02013)一度跌穿9元，正好提供一個撈貨機會。網易(09988)上市後，資金再炒手遊股，反而網易今日就創過126元上市新低，預咗上市初期網易表現平平，其實要買手遊不如揀番一哥騰訊，無理由一哥唔揀要揀個老二。

之前炒美國經濟復甦，唔少美國業務較重嘅公司都大幅反彈，美股反咗艇，呢推股票又碌番落去。不過美國確係已開始重啟經濟，最壞時間已過去，除非再度暫停經濟活動，而財長已經話咗唔會，似乎投資者有啲反應過敏。

總括嚟講，大市只要能守住23800點，應該仲未死得，家陣又上番24000水平之上，最多都係上落市，既然資金已重返新經濟股，咪繼續炒股唔炒市。若然疫情爆發第二波，好似中國都有少少嚟料，不妨睇番一對醫網孖寶平安好醫生(01833)同埋阿里健康(00241)。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)