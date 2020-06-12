港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國爆第二波疫情，港股兩日累吐577點後，今早曾插逾500點。

恒指低開559點，甫開曾挫585點，見23895點，創6月2日以來新低，稍穿20天線(約24019點)和50天線(約24013點)，美股期貨亞洲時段反彈，推動港股跌幅收窄，曾僅跌208點，見24271點半日高，及後復挫逾300點。恒指中午收報24162點，跌317點或1.3%，大市成交額656.17億元。

國企指數報9802點，跌141點或1.4%。

A股偏軟，滬指半日跌0.38%；深成指跌0.44%。

美國道指期貨最新升360點，報25525。

藍籌金融股領跌，滙控(00005)跌2.4%；建行(00939)跌1.3%；平保(02318)跌1.5%；國壽(02628)首5月保費收入升15%，半日跌2.2%。相反，銀娛(00027)回升1.3%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

新經濟股：今早相對硬淨，美團(03690)見170.1元創新高，半日升2.1%；騰訊系微盟(02013)和中國有贊(08083)分別升0.9%和4.2%。手遊股騰訊(00700)微跌0.4%；友誼時光(06820)彈4.5%；心動(02400)升5.7%；中手游(00302)升2.2%。昨日上市的網易(09999)今早開報126元創新低，半日跌1.4%，報128.2元。阿里巴巴(09988)跌0.6%

石油股：隔晚國際油價下挫，紐約7月期油收市插8.2%，每桶報36.34美元。中海油(00883)插5.4%，為表現最差藍籌；中石油(00857)跌3.3%；中石化(00386)跌3.1%；中海油服(02883)插6.2%；中石化油服(01033)跌5.5%；安東(03337)跌4.3%。

出口股：市場憂美國爆第二波疫情，出口及美國業務佔比較重股份受壓，藍籌萬洲(00288)跌1.3%；敏實(00425)挫6.1%；耐世特(01316)曾插11.6%，半日跌6.4%；新秀麗(01910)曾挫6.3%，半日僅跌1.9%。

焦點股份

周大福(01929)：半日升3.3%。集團截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利29.01億元，按年下跌36.62%，績後獲大行升目標。

康寧傑瑞製藥(09966)：市前錄一手2669.12萬股成交，涉4.04億元。股價半日反覆升3.4%。集團控股股東Rubymab Ltd配售1450萬股股份，佔已發行股本約1.55%，每股配售價16.5元，較昨日收市折讓4.07%。

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