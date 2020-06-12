港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國爆第二波疫情，港股兩日累吐577點後，今早曾插逾500點。

恒指低開559點，甫開曾挫585點，見23895點，創6月2日以來新低，稍穿20天線(約24019點)和50天線(約24013點)，美股期貨亞洲時段反彈，推動港股跌幅收窄，曾僅跌208點，見24271點暫時高，及後跌幅拉闊。截至上午約11時40分，恒指報24149點，跌330點或1.4%，大市成交額624.08億元。

國企指數報9799點，跌145點或1.5%。

A股偏軟，滬指跌0.38%；深成指跌0.44%。

美國道指期貨最新升301點，報25466。

藍籌金融股領跌，滙控(00005)跌2.5%；建行(00939)跌1.3%；平保(02318)跌1.7%。

新經濟股硬淨，美團(03690)見170.1元創新高，現升1.2%；騰訊系微盟(02013)和中國有贊(08083)分別升2.2%和4.2%。手遊股騰訊(00700)微跌0.3%；友誼時光06820)彈3.9%；心動(02400)升6.2%。昨日上市的網易(09999)今早開報126元創新低，最新跌1.3%，報128.3元。

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