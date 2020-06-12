港股直擊 即巿股評

6月12日果然係個動盪不安嘅日子。上年今日恒指就跌481點收市，而今年就更加大裂口低開逾500點開市。

噚日一支大陰燭向下插，隔晚美國嗰邊就怕新冠肺炎會爆第二波，道指一度跌逾1900點，收市都跌逾1800點，屬歷來第四大跌幅。今朝起身日經都跌400至500點，港股都應該唔好得去邊。

今朝恒指開市低開559點，跌穿24000點，報23920點，唔 單止係10天線(24462點)，就連20天線(24014點)同50天線(24011點)都無埋。依家9點54分，恒指跌幅收窄，至跌359點，做緊24120點，叫做爬得返上去20同50天線之上。

開恒指牛熊證街貨圖睇，見牛證首五層街貨都已經全數死亡，最貼價嘅牛證街貨落返去23800至23899點，呢度有相當於55張期指，再落多層會好啲嘅，即23700至23799點，就有相當於412張期指；而重貨區就係喺23300至23399點，呢度有相當於1018張期指。

至於熊證方面，今日見到有三層新增街貨，最貼價嘅又落返去25000至25099點呢個位置，貨量唔多，有相當於50張期指；重貨區就積咗喺25300至25399點，呢度有相當於911張期指，而上多兩層熊證街貨，每層都有過800張期指架，如果呢班淡友唔貪心嘅，相信今日都應該收割都應該幾禾味。

開恒指5分鐘圖睇，依家10點3分，今朝低開嗰下喺5分鐘圖上SlowSTC(14,3)就更係落到嚴重超賣位啦，跟手恒指跌幅收窄，到依家跌幅再收窄啲，講緊少於300點，而5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都只係爬到上3X呢個位。假設今日恒指喺餘下時間繼續做鐘擺嘅話，唔敢講話可以將5XX點呢個裂口收補晒，但跌幅應該可以再少，企得返喺20天線之上，都叫做仲處於保歷加上升通道裡面先啦。

又咁講，恒指現價擺返去近牛證街貨方向，日線圖SlowSTC(14,3)已確認高位下行，萬一今日資金見恒指低開後跌幅火速收窄，低開高走博下個星期又無事發生嘅話而入牛證過夜，言則牛證就會又儲落一堆街貨，到時就...

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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