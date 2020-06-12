港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國第二波疫情殺到，拖累美股三大指數周四勁挫。港股兩日吐577點後，今早插穿二萬四後跌幅收窄。

恒指低開559點，報23920，甫開曾跌585點，低見23895，之後跌幅收窄，恒指曾僅跌208點，報24271，在50天(約24013)及20天線(約24020)位置有支持。截至10時33分，恒指跌282點，報24197。

國企指數跌116點，報9828。

上證指數報2900點，跌20點或0.7%。

美股指數期貨今早反彈，道指期貨最新報25482，升317點或1.26%。美國財長努欽表示，即使新冠感染病例再次激增，美國也不應當再度令經濟停擺。

新經濟股相對硬淨，騰訊(00700)低開1.8%，曾倒升報444.4元，最新跌0.3%，報441元。

阿里巴巴(09988)跌0.1%；美團(03690)升2.2%；昨日上市的網易(09999)曾見126元上市新低，最新跌1.4%報128.2元。

金融股跑輸，滙控(00005)跌2.2%；平保(02318)跌1.4%。

國際油價周四下滑。 紐約7月期油收市插8.2%，每桶報36.34美元。中海油(00883)跌4.8%，藍籌股暫時表現最差。

領展(00823)今日除淨，最新跌1%，報66.15元。

港交所(00388)獲高盛上調近三成目標價，最新無升跌報294.4元。

周大福(01929)全年純利跌逾三成仍獲券商上調目標價，股價最新升近半成。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。