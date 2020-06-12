即巿股評 港股直擊

在今年3月股災前後，筆者建議投資者應將資金放入新經濟股、5G概念股及醫療股身上，三個月過後，這三個板塊之中，只得新經濟股屬於強中強的股份，意味投資者可更加集中將手上資金，調配至科網股及手遊股身上。恒指今年3月低見21139點後，至本周三高位25303點計，反彈約19.7%，但同期的騰訊卻從324元，彈升至昨日高位455.4元，升幅高達40.6%。

未知從何時開始，基本因素及技術分析已漸漸失效，眾地莫企(crowded trades)理論的支持者亦站不住腳，取而代之的是「錢多人傻炒股法」。只要傻人夠多、錢夠熱，千萬不要自行判斷某些熱炒股的天花板有多高。筆者早於去年12月推介過的微盟(02013)如是、3月中推介的美團(03690)如是，其他如平安好醫生(01833)等走勢也是如出一徹。

再一次要香港人埋單

本周焦點除了落在網易(09999)與京東(09618)來港上市之外，國泰航空(00293)世紀供股又是一時佳話。經過新冠肺炎一疫，可說為這隻鐵鳥送上最後一程，亦因如此，港府才會因為這隻鐵鳥感染禽流感，才會有這次購入優先股及認股權證的機會。國泰近年一直因炒燶期油予人經營不善，加上服務態度每況愈下，一鋪清袋也不見得香港人覺得可憐。

當然，可憐的又豈會是國泰，香港政府用香港人的錢去救國泰，可憐的應該是香港人才是。國泰找上香港政府尋救協助，其實也找錯對象，為甚麼不找英國政府或中國政府呢？這點我倒是不明白。再者，今次國泰以大折讓大比例供股，其手法之卑劣可說與滙控(00005)及渣打(02888)一脈相承。

有番咁上下年紀的投資者，應該不會忘記2009年3月滙控世紀供股，當時每12股供5股，每股供股價28元，較停牌前最後收市價折讓約50.8%；難兄難弟渣打在2015年11月進行每7股供2股，每股供股價55.6元，較停牌前最後收市價折讓約34.7%。筆者計過數，如投資者當年純粹以供股價買入滙控及渣打，並計及供股後歷年收息的話，滙控投資者贏170%，而渣打投資者則輸18.3%。

參考完滙控及渣打供股，國泰當然學到嘢，每11股供7股，每股供股價4.68元，較停牌前最後收市價折讓46.9%。老老實實，無論是12供5也好、7供2也好、11供7也好，這種供股手法對散戶最為不利。不跟供的話，股權固然被攤薄；跟供的話，則供到一褲都是碎股。想供但又不想一褲都是碎股，無奈要再花一大筆錢買到剛好不會有碎股。

陰質供股一脈相承

數學相當簡單，如投資者本身持有5000股國泰，按11供7比例推算，將要供3181股。國泰每手買賣單位為1000股，供股後投資者將持有181股碎股。在這個比例的基礎下，投資者要持有11000股或其倍數，才不會出現碎股。這種大折讓大比例供股，如出現在妖股賊股身上才較合情合理，但堂堂一家代表香港人的航空公司，用如此陰質手法供股，豈非陷港人於不義？回頭再看，原來英資企業都有這種陰質供股法的手影。

救國泰當然有很多理由，多個獨家航點無法取代，穩固香港航空樞紐地位等，都為國泰披上金鋼不壞之身。對於現時持有國泰的投資者來說，供股是必然選擇，因供股可將閣下的平均成本拉低，有利無害；不過，如投資者並未持有國泰，則不建議買入供股權去供股。講真，國泰一而再再而三出現管治缺失，要博國泰改過自新，不如回到文初筆者提議，炒科網股或手遊股好過了。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產