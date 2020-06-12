港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國第二波疫情殺到，拖累美股三大指數周四勁挫。港股兩日吐577點後，今早再低開逾500點。

恒指低開559點，報23920；國企指數低開188點，報9755。

騰訊(00700)低開1.8%，報434.6元。

平保(02318)低開2.5%，報79.1元。

中移動(00941)低開1%。

友邦(01299)低開1.9%，報70元。

阿里巴巴(09988)低開2.3%，報208.2元。

美團(03690)低開2%。

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