即巿股評 港股直擊

自去年底以來出現的新冠肺炎疫情衝擊，環球經濟表現面對重大考驗，無數行業變得蕭條，但同時也一些行業帶來無限商機，受惠於在家工作及學習，最明顯是大眾對電子產品的需求增加，其中主要從事個人電腦和智能設備業務、移動業務和數據中心業務的聯想集團(00992)已見受惠。

在家工作趨勢搶市佔率

借助疫情引發意想不到的在家工作需求，集團快速恢復供應推動個人電腦及智慧設備業務於所有區域市場實現了優於市場的增長，並維持了集團全球第一的地位，成功佔領了全球市場份額的24.5%，按年增長1.2個百分點。個人電腦和智能設備業務已展示出其嚴格執行力，除稅前溢利按年增長了18%，達到 23.45億美元。同時，受惠第四財季市場對電腦需求上升，除稅前溢利率更達到6.2%的歷史新高。在家工作及學習這趨勢將持續到第二及第三季度，集團將繼續創新，並迅速把握行業增長機會。這些長期的結構趨勢將能擴大個人電腦和智能設備市場以及帶動雲基礎架構的需求，並加快5G服務發展。

超大規模數據需求強勁

至於數據中心業務，在家辦公亦正在推動公用雲端及內部安裝超融合基礎的虛擬桌面基礎架構 (VDI) 的發展，集團所服務的超大規模數據業務客戶的需求，與前幾個季度相比要強勁得多，而且這一需求涵蓋了聯想伺服器和存儲業務，有助集團數據中心業務持續的增長，增長將同時來自於超大規模和非超大規模數據業務。集團的非超大規模數據中心業務繼續保持增長勢頭，現位居全球入門級存儲市場第三位，同時存儲業務的盈利能力也開始逐漸提升。數據中心業務連續第三年實現稅前溢利改善，受益於軟體定義基礎架構、存儲以及其他軟體和服務業務營業額的雙位數增長。

智能化轉型把握未來商機

過去幾年，集團已早著先機推行智能化轉型，集團的目標為達到優於市場的增長和增強盈利能力。在2019/20財政年度，集團交出亮美麗的成績表，整體營業額突破3500億人民幣，盈利水準顯著提升，稅前利潤年比年提升19%，達到了近71億人民幣，創造了聯想有史以來的新高；淨利潤年比年提升12%，超過46億人民幣。在疫情催化下，線上教育、遠端辦公、線上購物、線上遊戲、遠端問診等都成為新常態，隨著數位化、智慧化的加速到來，集團將處於有利位置利用其豐富的產品組合和多年來積累的服務能力，為客戶提供整體解決方案和服務，把握數據中心和基礎架構技術的增長機遇，前景可期。

筆者亦留意到不少大行也對聯想有正面評價，對投資者關注此股具參考性，例如麥格理認為整體個人電腦市場因中國供應鏈的關閉導致銷售量年比年下降10%，集團則下降2%，表現已優於大市，維持「超出大市」評級，上調目標價至7.71元。另外，建銀國際表示透過集團贏得更多內存產品的設計項目、超大規模客戶及更強勁的銷售額，預期服務器需求於2020/21財年回復增長勢頭，維持「超出大市」評級，目標價訂於6.00元。而交銀國際預計在集團訂單可見性高和管道庫存偏低驅動下，個人電腦的勢頭將保持穩固，數據中心業務收入將在超大規模的推動，維持「買入」評級，目標價訂於5.80元。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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