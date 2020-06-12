港股直擊 即巿股評

市場憂美國爆第二波疫情，道指創三月中以來最大跌幅。港股今早勢下試兩萬四關口。

道指裂口低開逾700點，之後跌幅持續擴大，收市瀉1861點或6.90%，報25128點；標指和納指分別插5.89%和5.27%，報3002點和9492點。

舊經濟股重傷，波音插16.43%；卡特彼勒(Caterpillar)挫8.23%；高盛瀉9%；聯合航空急吐逾16%；郵輪股嘉年華挫15%。

聯儲局日前警告疫情對經濟前景構成龐大風險，短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通脹。總統特朗普在Twitter批評聯儲局經常出錯，認為局方所描繪的經濟前景較實際暗淡。

美國近日出現第二波疫情的跡象，美國財長努欽表示，即使新冠感染病例再次激增，美國也不應當再度令經濟停擺。

美國勞工部公布，截至6月6日一周的首次申領失業救濟人數為154.2萬，低於前周的189.7萬和分析師預測的155萬。

美滙指數尾段漲0.89%，報96.81，兌日圓跌0.25%，至每美元兌106.85日圓。

紐約期金上揚1.1%，每盎斯收報1739.8美元，逾一周高。紐約期油挫8.2%，每桶報36.34美元；布蘭特期油跌7.6%，收報38.55美元。美國上周原油庫存意外增加570萬桶，至5.381億桶。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線向下，滙控(00005)ADR折合港元計收報36.46元，較本港上日收市低1.39元；騰訊(00700)ADR收報433.11元，低9.29元；國壽(02628)ADR收報15.84元，低0.44元；中海油(00883)ADR收報8.93元，低0.33元；中石油(00857)ADR收報2.67元，低0.07元；中石化(00386)ADR收報3.4元，低0.11元；中移動(00941)ADR收報53.56元，低1.19元；聯通(00762)ADR收報4.39元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報2.31元，低0.04元。

ADR港股比例指數報23978點，較本港上日收市低502點。夜市期指收報23864點，跌502點，較昨日恒指收市低水616點。恒指收報24480點，跌569點或2.3%，兩日累吐577點或2.3%，為6月4日以來收市新低。

美國財長努欽表示，正在研究由資本市場工作小組推出措施，以回應港區國安立法，限制美國資本經香港流動，成為其中考慮的措施之一。

焦點股份

周大福(01929)：截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利29.01億元，按年下跌36.62%，每股派末期息12仙。集團執行董事鄭炳熙表示，預期本財年中國銷售會有20至30%增長，同店銷售會有15%至20%增長，但香港市場銷售會跌25%至30%。

威高股份(01066)：建議分拆威高骨科在科創板獨立上市，並已於今日向上交所提交申請。

康寧傑瑞製藥(09966)：遭控股股東兼董事長徐霆減持，配售1450萬股，相當於已發行股本百分1.55%，配售價16.5元，較上日收市折讓4%，完成後持股由百分35.2%降至33.6%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。