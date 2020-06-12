重要通告 港股直擊

美高梅中國(02282)公布，發行5億美元於2025年到期的優先票據，年利率5.25厘。

票據發售所得款項淨額約為4.93億美元，擬用於償還循環信貸融通下的部分未償還款項以及作一般公司用途。