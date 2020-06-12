即巿股評 港股直擊

美國科技股強勢未止，電動車商特斯拉(Tesla)周三股價突破1000美元大關，亞馬遜及蘋果創新高，蘋果市值攀越1.5萬億美元。納指也踏入另一里程碑，再度破頂之餘，首次站上一萬點收市，報10020點，自3月23日觸底以來最多飆逾50%(以收市計亦達46%)，年初迄今錄得11.68%進賬，意味科企經歷世紀疫症不但絲毫無損，反而吸引更多投資者擁抱新經濟股。

美股升勢凌厲，成為全球金融市場焦點，美滙指數卻黯然下滑。在3月中旬，新冠肺炎大流行引發恐慌情緒加劇，令美元躋身最搶手避險資產，美滙指數一路上揚，期間美股則拾級而下。不過，隨着疫情緩和，環球主要國家或地區重啟經濟逐步解除社交距離限制，投資者風險偏好回升，美滙指數亦反覆向下，與美股表現形成強烈對比。換句話說，美元漲跌某程度已反映市場對股市(經濟)前景的看法。

多項指標顯示美股超買，美滙指數則呈超賣，其14天RSI挫至30以下，儘管有條件反彈，惟從基本因素分析，美元短期弱勢或難以逆轉。

受疫情影響，美國聯儲局出盡渾身解數救市，其資產負債表規模迅即擴大到約7.2萬億美元，近月「印鈔」速度遠遠快過以往任何時期。局方在周三(10日)議息後宣布維持聯邦基金利率不變，並承諾繼續購買資產，目標是每個月最少買入800億美元國債及400億美元按揭抵押證券，亦將提供大規模隔夜和定期回購協議操作。會後聲明預計，直至2022年底都不會加息，可見聯儲局積極「放水」撐經濟的決心沒有動搖。

聯儲局大量印鈔加上白宮多輪刺激措施，美國聯邦政府財政赤字不斷膨脹，今年5月報3988億美元，與去年同月的2080億美元相比，接近翻了一倍；始自去年10月的2020財政年度累計財赤達1.88萬億美元，大幅超出2009年紀錄高位1.4萬億美元。

美國財政惡化，令美元更趨黯淡。技術上看，美滙指數連續兩個交易日考驗96關口，若短期內無法收復前升浪78.6%(約96.435)阻力，後市極大可能下試今年3月份低位94.65。

值得留意的是，弱勢美元不單提高當地商品出口競爭力，為企業盈利帶來支持，也有助推動能源等原材料價格上揚，從而減低通縮的風險。事實上，美股近日最多議論的主題，已由通縮轉為通脹。聖路易斯聯儲銀行數據指出，美國10年通脹打和點(10Y breakeven inflation rate)，目前明顯扭轉年初時的跌勢，暗示市場對未來10年的通脹預期正在萌芽。

附【圖】所見，美國10年通脹打和點與標普500指數亦步亦趨，過去一年關連系數達0.71較高水平，漲跌幾乎一致；如果美國通脹預期進一步升溫，或是科企以外，另一推動美股的新催化劑。

信報投資研究部

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